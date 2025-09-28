Tigres se mide a Querétaro en busca de seguir en el top 5

En la penúltima confrontación de la jornada 11, esta tarde los de la ‘U’ visitarán el Estadio La Corregidora para enfrentar a los ‘Gallos’ del Querétaro.

Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri tendrán su duelo en punto de las 17:00 horas, en donde buscarán sumar unidades que les permita mantener la quinta posición de la tabla general, en este Torneo de Apertura 2025.

Será el rectángulo verde de la ciudad que se ubica en la región centro-norte del país, el escenario en donde los de la UANL saltarán de blanco total con dorado para disputar su batalla ante el equipo queretano que lo hará con su indumentaria tradicional en azul y negro, con arbitraje del sonorense Guillermo Pacheco Larios.

UNOS GALLOS QUE NO CANTAN EN SU ESTABLO

La historia marca que son 41 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra de los ‘Gallos’, donde han disputado duelos de Copa, Liga y Liguilla.

Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 23 de sus enfrentamientos y en 11 más igualaron en el marcador, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 73 veces y les propinaron 31 pepinillos.

Los 73 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac ocho veces, en otras cinco ocasiones fue el uruguayo Nicolás López quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, destacando además las cuatro anotaciones realizadas por el argentino Andrés Silvera.

En sus últimos diez enfrentamientos oficiales de Liga jugados en Santiago de Querétaro, los norteños solo en una ocasión han sido derrotados, cargaron con el triunfo en cuatro partidos y en cinco más dividieron puntos. En su último duelo, que fue en el Apertura 2024 en tierras de ‘La Ciudad del Acueducto’ fue en donde consumaron su única derrota al caer 1-0, con anotación del argentino Franco Russo.

