Tigres se queda helado: Tiene agenda llena entre enero y febrero

En los siguientes 42 días (aproximadamente mes y medio), Tigres disputará 11 encuentros oficiales, entre fase regular de la Liga MX, en el Torneo Clausura 2024, y la fase de Dieciseisavos de final de la Concachampions 2024: nueve son del campeonato mexicano y dos de la famosa 'Conca'.

En promedio, los de la UANL disputarán un encuentro cada cuatro días, entre hoy miércoles 17 de este mes de enero y el miércoles 28 de febrero próximo.

De hecho, entre enero y febrero, los felinos habrán disputado prácticamente la mitad de duelos de la primera ronda del Clausura 2024, que consta de 17 fechas… ya que habrá disputado nueve jornadas en los primeros dos meses de este año.

Y esta agenda apretada arranca hoy miércoles cuando los auriazules visiten al León en la Jornada 1 de la fase regular del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, en el Estadio Nou Camp, a las 19:00 horas, en el debut del equipo del técnico Robert Dante Siboldi en este certamen azteca.

FICHA

Futbol soccer

Liga MX

Torneo Clausura 2024

Fase regular - Fecha 1

León Vs. Tigres

Estadio Nou Camp

19:00 horas - Este miércoles

Fox Sports

ENTÉRATE

Estos son los 11 juegos oficiales que disputará Tigres entre el miércoles 17 de este mes de enero y el miércoles 28 de febrero próximo:

- Clausura 2024, Jornada 1: León Vs. Tigres, miércoles 17 de enero

- Clausura 2024, Jornada 2: Tigres Vs. Chivas, domingo 21 de enero

- Clausura 2024, Jornada 4*: San Luis Vs. Tigres, miércoles 24 de enero

- Clausura 2024, Jornada 3: Querétaro Vs. Tigres, domingo 28 de enero

- Clausura 2024, Jornada 5: Tigres Vs. Pumas, sábado 3 de febrero

- ‘Conca’ 2024, Ida Dieciseisavos: Whitecaps Vs. Tigres, miércoles 7 de febrero

- Clausura 2024, Jornada 6: Santos Vs. Tigres, sábado 10 de febrero

- ‘Conca’ 2024, Vuelta de Dieciseisavos: Tigres Vs. Whitecaps, miércoles 14 de febrero

- Clausura 2024, Jornada 7: Cruz Azul Vs. Tigres, sábado 17 de febrero

- Clausura 2024, Jornada 8: Tigres Vs. Atlas, sábado 24 de febrero

- Clausura 2024, Jornada 9: Tigres Vs. Juárez, miércoles 28 de febrero

CLAVES… *.- partido reprogramado.

Foto: @TigresOficial

