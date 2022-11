'Tigres se va a partir la madre', promete Diego Cocca

El técnico de Tigres fue entrevistado en exclusiva por Azteca Deportes Noreste.

“Yo entiendo, y como tengo muchísimo respeto por la afición no le voy a mentir: yo lo que prometo es trabajo, seriedad, constancia, y que van a ver a un equipo que se va a partir la madre adentro de la cancha, y eso va a contagiar, y lo que necesitamos de ellos (los incomparables) es que nos alienten, porque he vivido el aliento de esta afición y sé que eso es un plus para poder lograr los objetivos”.



Así se expresó el nuevo timonel felino, Diego Cocca, en charla exclusiva para TV Azteca Noreste, tras ser cuestionado sobre el plazo en que llegará un título para ‘La U’.



Pero… ¿cómo jugarán los Tigres con él en el banquillo? Respira profundo, medita y responde: “A mí me gustan los equipos que salen a la cancha a ganar, vamos a encontrar nuestra manera de ganar, me gusta ser protagonista, sé que Tigres es un equipo que tiene muy buen manejo de pelota y seguramente se van a sentir cómodos con eso, a mí me gusta también, entonces vamos a encontrar nuestra manera de ganar, no es la mía nada más, es la nuestra, y la nuestra la construimos con los jugadores, por eso tengo muchas ganas de empezar a trabajar con ellos para encontrar nuestra manera de ganar”.



Con respecto a cómo se siente por la exigencia de ser Campeón en su nuevo equipo, fue claro: “Bien, tranquilo”… se le interrumpe, ¿preparado?, y prosigue: “Sí, sin duda, porque yo en lo particular no necesito ir a un club grande para exigirme salir Campeón, si no en Atlas no hubiéramos salido Campeón nunca; el Campeonato es una consecuencia de lo que haces día a día, de lo que construyes día a día, y nosotros estamos convencidos de construir día a día a un jugador que se exija al máximo, que esté comprometido, que entienda su función y la quiera aportar para que el equipo funcione; cuando logremos eso, seguramente que la afición lo va a sentir, que nos va a alentar, que nos va a dar ese plus para poder ganar y para poder lograr los objetivos”.



Ahora bien, desde que iniciaron los rumores de la llegada de Cocca a Tigres, se habló de varios movimientos en el plantel, por lo que el argentino disipó dudas.



“No lo sé, para hacer un análisis profundo hay que tener el equipo; verlo o enfrentarlo uno puede tener al principio algunas conclusiones que no pueden ser reales, son reales cuando uno las trabaja, así que vamos a tener una pretemporada fuerte e importante, tenemos tiempo para reforzar al equipo, lógicamente es una parte que es importante, pero lo más importante es los jugadores que tenemos, de ponerlos al 100 por ciento, si tenemos estos jugadores al 100 por ciento vamos a tener un equipo competitivo”, comentó.



El Bicampeón con el Atlas de Guadalajara explicó por cuánto tiempo firmó y por cuánto tiempo le gustaría permanecer en Tigres.



“En principio por dos años, me gustaría dirigir mucho más que eso, y yo no pienso en el largo plazo, sino que pienso en el día a día, y pienso en el domingo a domingo, y en base a eso vamos a construir un tiempo largo seguramente. Bromeábamos un poco con Mauricio Culebro, decíamos que tiene un problema Tigres: los que vienen no se quieren ir, y seguramente me va a pasar lo mismo”, señaló.



Por último, envió un mensaje a la afición incomparable para que siga haciendo pesar a los visitantes el Estadio Universitario.



“Yo lo he vivido en carne propia, y como decía hace un rato, hubo un momento en El volcán, cuando venimos con el Atlas, que entre lo que hacía el equipo y lo que alentaba la afición, era muy difícil poder salir vivo de El Volcán, ojalá que lo podamos repetir”, manifestó.



Termina la charla de cinco minutos, elementos del departamento de prensa se llevan a Diego para una sesión fotográfica, ha sido un día movido para él, se va del vestidor de visitantes del Estadio Universitario, ese mismo vestidor que buscará -con su nuevo equipo, Tigres- dejar en silencio cada que culmine un partido ante cualquier rival, llámese como se llame.

DIEZ RÁPIDAS A DIEGO COCCA CONCEPTO RESPUESTA

1.- Tigres: Afición

2.-¿Orden o goles? Goles

3.- André-Pierre Gignac: Definidor

4.- ¿Dirigiría a México? Sí

5.- El Atlas: Un amor incondicional

6.- Súperpoder que le gustaría tener: Sabio

7.- ¿Cabrito o birria? El cabrito

8.- Pronóstico: México-Argentina Argentina

9.- Monterrey: El rival a ganar

10.- Canción favorita: Aún no la sé, va a ser una de la porra de Tigres cuando nos aliente