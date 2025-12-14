Tigres… ¡Traer esa copa a San Nicolás! Sigue el minuto a minuto

Minuto a minuto

Toluca es bicampeón del futbol mexicano

Penal Anotado

Alexis Vega anota penal

Penal Fallado

Ángel Correa falla penal

Penal Fallado

Luis García falla penal

Penal Fallado

Nahuel Gúzman falla penal

Penal Fallado

Jugador del Toluca Falla penal

Penal Fallado

Joaquim Pereira reventó el poste

Penal Anotado

Gol de Toluca, seguimos en muerte súbita

Penal Anotado

Javier Aquino anota para Tigres

Penal Anotado

Gol de Toluca

Penal Anotado

Vigón Anota para Tigres

Penal Anotado

Fernando Arce anota para Toluca

Penal Anotado

Juanjo Purata marca para Tigres

Penal Anotado

Gol de Toluca, siguen en muerte subita

Penal Anotado

Juan Pablo Vigon anota por Tigres

Penal Anotado

Romero anota por Toluca

Penal Anotado

Angel Correa anota

Penal Anotado

Jesus Gallardo Anota

Penal Anotado

Uriel Antuna anota

Penal Fallado

Federico Pereira falla su penal

Penal Anotado

Oziel herrera anota su penal

Penal Anotado

Santiago Simón anota su penal

Penal Anotado

Fernando Gorriaran anota su penal

Penal Anotado

Alexis Vega anota el penal

Penal fallado

Nicolas Ibañez falla el penal

Nos vamos a penales

Se termina el segundo tiempo extra

Minuto 116

Tarjeta amarilla a Diego Barboza

Minuto 112

Modificaciones por parte del Toluca, salen del campo Marcel Ruiz y Everardo López, en su lugar ingresan Fernando Arce y Oswaldo Virgen

Minuto 107

Nahuel ataja cabezazo de Marcel

Minuto 105

Nicolás Ibáñez dispara de volea, pero el balón sale apenas desviado del arco

Empieza el segundo tiempo extra

Cambio por parte de Tigres, salen del terreno de juego Diego Laínez y Rómulo Zwarg e ingresan Uriel Antuna y Juan Pablo Vigon

Termina el primer tiempo extra

Minuto 104

Disparo del Toluca que Nahuel Guzmán ataja muy fácil con sus dos manos

Minuto 101

Toluca ha estado más cerca del gol

Minuto 99

Choque de cabezas entre dos jugadores: Pereira y Gallardo

Minuto 98

Nahuel Guzmán ataja un balón en la línea tras un disparo largo

Minuto 95

Tarjeta amarilla para Fernando Gorriaran

Arranca el primer tiempo extra

A tiempos extras

Terminan los 90 minutos. Tigres y Toluca se van a tiempos extras

Final del segundo tiempo

El árbitro Cesar Arturo Ramos hace silbar su ocarina para la culminación parcial del encuentro

¡La final se va a tiempo extra! ⏱️🔥 Tigres y Toluca no se sacan ventaja y la historia se sigue escribiendo. ⚽🐯 #INFO7 #TigresUANL #Toluca #FinalLigaMx pic.twitter.com/SLoy7y1McF — INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025

Minuto 92

Modificación por parte del Toluca, sale Paulinho e ingresa Diego Zaragoza

Minuto 91

Cambio del Toluca, sale Federico Castro e ingresa Bruno Méndez

Minuto 90

Se agregan tres minutos, se cumplen los 90 minutos reglamentarios

Minuto 90

Cambio del equipo de Tigres, sale del terreno de juego Juan Brunetta e ingresa Oziel Herrera

Minuto 89

Nahuel ataja tiro de Castro

Minuto 85

Ángel Correa dispara por encima del arco

Minuto 80

Modificación del equipo de Toluca, Sale Jesús Ricardo Angulo e ingresa Alexis Vega

Minuto 74

Tigres se anima y ataca más, mientras que Toluca le bajó a las revoluciones

Minuto 73

Modificación del Deportivo Toluca, Sale del campo Helinho e ingresa Juan Domínguez

Minuto 69

Amonestación al delantero Paulinho tras una pequeña patada a Joaquim Pereira

Minuto 64

Amonestan a Correa por falta sobre Helinho

Minuto 60

Luis Garcia, portero de Toluca, desvía tiro directo de Brunetta... y Rómulo estrella balón en el larguero.

Minuto 57

Nicolás Ibáñez entra de cambio por Andre-Pierre Gignac y estuvo cerca de marcar el 2-3 global para el conjunto felino

Minuto 54

Nahuel Guzmán evita gol del Toluca tras hacer una gran atajada a media altura

Minuto 52

Remate de Paulinho que termina en gol después de un centro de Helinho, Toluca empata 2-2 el marcador global

Toluca encuentra el gol y el global se empata ⚽🔥. La final vuelve a empezar, no hay margen ni favoritos: todo está por decidirse.



Sigue la transmisión de Azteca Noreste en tu plataforma favorita. 📲🔴 pic.twitter.com/WqsXeb1smR — INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025

Minuto 50

Paulinho dispara encima del arco

Minuto 46

Modificación por parte de Tigres, sale del campo Marco Farfán y en su lugar entra Javier Aquino

Arranca el segundo tiempo

Tigres está a 45 minutos de ser Campeón

Termina el primer tiempo

Gignac se encaró con Santander, cuarto árbitro, porque siente que no se marcó una falta sobre él

Se termina el primer tiempo y Tigres se va al descanso con ventaja mínima 🐯⚽. La final sigue abierta y la emoción está al límite.



Sigue la transmisión de Azteca Noreste en tu plataforma favorita. 📲🔴 pic.twitter.com/hvAG6xEgmj — INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025

Minuto 46

Tarjeta amarilla para Santiago Simón

Minuto 45

El árbitro Cesar Arturo Ramos decide agregar 5 minutos de tiempo añadido

Minuto 41

Gol del Toluca, Helinho marca el empate con un disparo desde afuera del área

¡Gol del Toluca! ⚽🔥 Helinho saca un zurdazo desde fuera del área, pegado al poste, y empata la final 1-1. El partido se enciende y la emoción sigue al máximo. 😮‍💨🔥



Sigue la transmisión de Azteca Noreste en tu plataforma favorita. 📲🔴 pic.twitter.com/3vOF16WCcD — INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025

Minuto 36

Castro cabecea frente al arco felino, pero el balón cae en las manos del Patón

Minuto 35

Nahuel ataja tiro raso de Marcel, del Toluca.

Minuto 32

Paulinho no puede rematar bien adentro del área, tras centro por derecha, y deja ir una clara opción de gol para los escarlatas

Minuto 30

La película es la misma desde hace un rato: Toluca atacando y Tigres defendiendo

Minuto 24

Toluca no deja de atacar, pero abusa de los centros, que no terminan en remate al arco

Minuto 21

Otra atajada de Nahuel, a tiro de media distancia

Minuto 20

Nahuel Guzmán manda a tiro de esquina un disparo raso de Angulo

Minuto 16

Helinho dispara de larga distancia, el balón termina por arriba de la portería de tigres sin peligro alguno

Minuto 13

Gol de Tigres, Fernando Gorriaran anota tras un rebote de Tiro Libre

¡Gol de Tigres en el Nemesio Diez! 🐯⚽ Gorriarán define tras asistencia de Gignac y pone arriba a los felinos en la final.



Sigue la transmisión de Azteca Noreste en tu plataforma favorita. 📲🔴 pic.twitter.com/H55uBtKIDt — INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025

Minuto 12

Tarjeta amarilla para Federico Pereira

Minuto 7

Toluca realiza un centro que recibe con sus manos sin problemas Nahuel Guzmán

Minuto 3

Toluca cobra tiro directo al centro del área, pero la pelota sale por la línea de meta, al minuto tres.

¡Arranca el partido!

Ya rueda el balón en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, bajo las órdenes del árbitro central César Arturo Ramos Palazuelos. El abanderado 1 es Alberto Morín Méndez, el abanderado 2 es Marco Antonio Bisguerra Mendiola, y el cuarto árbitro es Luis Enrique Santander.

Tigres por la novena

Tigres está a 90 minutos o más de conquistar su noveno título de Liga en la historia de la Primera División del futbol mexicano, ya que en este momento enfrenta al Toluca en el Estadio Nemesio Díez del Estado de México, en el juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Los de la UANL saltaron hoy domingo a la cancha escarlata con ventaja de 1-0 en el marcador global tras ganar 1-0 la Ida el jueves pasado en el Estadio Universitario, con gol de Ángel Correa al minuto 46.

Un empate esta tarde-noche, en el ‘infierno’, le basta a los de la UANL para coronarse y alcanzar en nueve cetros al Cruz Azul en la historia del máximo circuito.

Mientras que los Diablos Rojos deben ganar por dos goles de diferencia para coronarse.

En caso de empate global, se anula el criterio de mejor posición en la Tabla General al final de la fase regular y habrá tiempo extra (dos tiempo de 15 minutos cada uno).

Comentarios