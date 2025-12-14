Tigres… ¡Traer esa copa a San Nicolás! Sigue el minuto a minuto
En este momento se juega la Vuelta de la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres en el Estadio Nemesio Díez
- 14
-
Diciembre
2025
Minuto a minuto
Toluca es bicampeón del futbol mexicano
Penal Anotado
Alexis Vega anota penal
Penal Fallado
Ángel Correa falla penal
Penal Fallado
Luis García falla penal
Penal Fallado
Nahuel Gúzman falla penal
Penal Fallado
Jugador del Toluca Falla penal
Penal Fallado
Joaquim Pereira reventó el poste
Penal Anotado
Gol de Toluca, seguimos en muerte súbita
Penal Anotado
Javier Aquino anota para Tigres
Penal Anotado
Gol de Toluca
Penal Anotado
Vigón Anota para Tigres
Penal Anotado
Fernando Arce anota para Toluca
Penal Anotado
Juanjo Purata marca para Tigres
Penal Anotado
Gol de Toluca, siguen en muerte subita
Penal Anotado
Juan Pablo Vigon anota por Tigres
Penal Anotado
Romero anota por Toluca
Penal Anotado
Angel Correa anota
Penal Anotado
Jesus Gallardo Anota
Penal Anotado
Uriel Antuna anota
Penal Fallado
Federico Pereira falla su penal
Penal Anotado
Oziel herrera anota su penal
Penal Anotado
Santiago Simón anota su penal
Penal Anotado
Fernando Gorriaran anota su penal
Penal Anotado
Alexis Vega anota el penal
Penal fallado
Nicolas Ibañez falla el penal
Nos vamos a penales
Se termina el segundo tiempo extra
Minuto 116
Tarjeta amarilla a Diego Barboza
Minuto 112
Modificaciones por parte del Toluca, salen del campo Marcel Ruiz y Everardo López, en su lugar ingresan Fernando Arce y Oswaldo Virgen
Minuto 107
Nahuel ataja cabezazo de Marcel
Minuto 105
Nicolás Ibáñez dispara de volea, pero el balón sale apenas desviado del arco
Empieza el segundo tiempo extra
Cambio por parte de Tigres, salen del terreno de juego Diego Laínez y Rómulo Zwarg e ingresan Uriel Antuna y Juan Pablo Vigon
Termina el primer tiempo extra
Minuto 104
Disparo del Toluca que Nahuel Guzmán ataja muy fácil con sus dos manos
Minuto 101
Toluca ha estado más cerca del gol
Minuto 99
Choque de cabezas entre dos jugadores: Pereira y Gallardo
Minuto 98
Nahuel Guzmán ataja un balón en la línea tras un disparo largo
Minuto 95
Tarjeta amarilla para Fernando Gorriaran
Arranca el primer tiempo extra
A tiempos extras
Terminan los 90 minutos. Tigres y Toluca se van a tiempos extras
Final del segundo tiempo
El árbitro Cesar Arturo Ramos hace silbar su ocarina para la culminación parcial del encuentro
¡La final se va a tiempo extra! ⏱️🔥 Tigres y Toluca no se sacan ventaja y la historia se sigue escribiendo. ⚽🐯 #INFO7 #TigresUANL #Toluca #FinalLigaMx pic.twitter.com/SLoy7y1McF— INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025
Minuto 92
Modificación por parte del Toluca, sale Paulinho e ingresa Diego Zaragoza
Minuto 91
Cambio del Toluca, sale Federico Castro e ingresa Bruno Méndez
Minuto 90
Se agregan tres minutos, se cumplen los 90 minutos reglamentarios
Minuto 90
Cambio del equipo de Tigres, sale del terreno de juego Juan Brunetta e ingresa Oziel Herrera
Minuto 89
Nahuel ataja tiro de Castro
Minuto 85
Ángel Correa dispara por encima del arco
Minuto 80
Modificación del equipo de Toluca, Sale Jesús Ricardo Angulo e ingresa Alexis Vega
Minuto 74
Tigres se anima y ataca más, mientras que Toluca le bajó a las revoluciones
Minuto 73
Modificación del Deportivo Toluca, Sale del campo Helinho e ingresa Juan Domínguez
Minuto 69
Amonestación al delantero Paulinho tras una pequeña patada a Joaquim Pereira
Minuto 64
Amonestan a Correa por falta sobre Helinho
Minuto 60
Luis Garcia, portero de Toluca, desvía tiro directo de Brunetta... y Rómulo estrella balón en el larguero.
Minuto 57
Nicolás Ibáñez entra de cambio por Andre-Pierre Gignac y estuvo cerca de marcar el 2-3 global para el conjunto felino
Minuto 54
Nahuel Guzmán evita gol del Toluca tras hacer una gran atajada a media altura
Minuto 52
Remate de Paulinho que termina en gol después de un centro de Helinho, Toluca empata 2-2 el marcador global
Toluca encuentra el gol y el global se empata ⚽🔥. La final vuelve a empezar, no hay margen ni favoritos: todo está por decidirse.— INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025
Sigue la transmisión de Azteca Noreste en tu plataforma favorita. 📲🔴 pic.twitter.com/WqsXeb1smR
Minuto 50
Paulinho dispara encima del arco
Minuto 46
Modificación por parte de Tigres, sale del campo Marco Farfán y en su lugar entra Javier Aquino
Arranca el segundo tiempo
Tigres está a 45 minutos de ser Campeón
Termina el primer tiempo
Gignac se encaró con Santander, cuarto árbitro, porque siente que no se marcó una falta sobre él
Se termina el primer tiempo y Tigres se va al descanso con ventaja mínima 🐯⚽. La final sigue abierta y la emoción está al límite.— INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025
Sigue la transmisión de Azteca Noreste en tu plataforma favorita. 📲🔴 pic.twitter.com/hvAG6xEgmj
Minuto 46
Tarjeta amarilla para Santiago Simón
Minuto 45
El árbitro Cesar Arturo Ramos decide agregar 5 minutos de tiempo añadido
Minuto 41
Gol del Toluca, Helinho marca el empate con un disparo desde afuera del área
¡Gol del Toluca! ⚽🔥 Helinho saca un zurdazo desde fuera del área, pegado al poste, y empata la final 1-1. El partido se enciende y la emoción sigue al máximo. 😮💨🔥— INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025
Sigue la transmisión de Azteca Noreste en tu plataforma favorita. 📲🔴 pic.twitter.com/3vOF16WCcD
Minuto 36
Castro cabecea frente al arco felino, pero el balón cae en las manos del Patón
Minuto 35
Nahuel ataja tiro raso de Marcel, del Toluca.
Minuto 32
Paulinho no puede rematar bien adentro del área, tras centro por derecha, y deja ir una clara opción de gol para los escarlatas
Minuto 30
La película es la misma desde hace un rato: Toluca atacando y Tigres defendiendo
Minuto 24
Toluca no deja de atacar, pero abusa de los centros, que no terminan en remate al arco
Minuto 21
Otra atajada de Nahuel, a tiro de media distancia
Minuto 20
Nahuel Guzmán manda a tiro de esquina un disparo raso de Angulo
Minuto 16
Helinho dispara de larga distancia, el balón termina por arriba de la portería de tigres sin peligro alguno
Minuto 13
Gol de Tigres, Fernando Gorriaran anota tras un rebote de Tiro Libre
¡Gol de Tigres en el Nemesio Diez! 🐯⚽ Gorriarán define tras asistencia de Gignac y pone arriba a los felinos en la final.— INFO7MTY (@info7mty) December 15, 2025
Sigue la transmisión de Azteca Noreste en tu plataforma favorita. 📲🔴 pic.twitter.com/H55uBtKIDt
Minuto 12
Tarjeta amarilla para Federico Pereira
Minuto 7
Toluca realiza un centro que recibe con sus manos sin problemas Nahuel Guzmán
Minuto 3
Toluca cobra tiro directo al centro del área, pero la pelota sale por la línea de meta, al minuto tres.
¡Arranca el partido!
Ya rueda el balón en el Estadio Nemesio Díez de Toluca, bajo las órdenes del árbitro central César Arturo Ramos Palazuelos. El abanderado 1 es Alberto Morín Méndez, el abanderado 2 es Marco Antonio Bisguerra Mendiola, y el cuarto árbitro es Luis Enrique Santander.
Tigres por la novena
Tigres está a 90 minutos o más de conquistar su noveno título de Liga en la historia de la Primera División del futbol mexicano, ya que en este momento enfrenta al Toluca en el Estadio Nemesio Díez del Estado de México, en el juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Los de la UANL saltaron hoy domingo a la cancha escarlata con ventaja de 1-0 en el marcador global tras ganar 1-0 la Ida el jueves pasado en el Estadio Universitario, con gol de Ángel Correa al minuto 46.
Un empate esta tarde-noche, en el ‘infierno’, le basta a los de la UANL para coronarse y alcanzar en nueve cetros al Cruz Azul en la historia del máximo circuito.
Mientras que los Diablos Rojos deben ganar por dos goles de diferencia para coronarse.
En caso de empate global, se anula el criterio de mejor posición en la Tabla General al final de la fase regular y habrá tiempo extra (dos tiempo de 15 minutos cada uno).
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas