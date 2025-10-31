Cerrar X
Tigres va por su juego 1,100 en torneos cortos

Este sábado ante Rayados, los de la UANL llegarán a esta cifra, mismos que se han disputado en fase regular y Liguilla del Torneo Invierno 1997 a la fecha

  • 31
  • Octubre
    2025

El Clásico Regio 141 será muy especial para la escuadra de Tigres, ya que además de ser una batalla deportiva entre los representativos del estado de Nuevo León, los de ‘La U’ disputará su duelo 1,100 desde que la Liga MX instituyó los torneos cortos. Hasta este momento, los felinos han competido en 971 juegos oficiales de fase inicial y 128 de fase final, donde enfrentó a 31 distintas escuadras.

En estos duelos de Liga, los auriazules se llevaron el triunfo 400 veces, dividieron puntos en 291 ocasiones y cargaron con la derrota en 280 juegos. Respecto a la cuota goleadora, perforaron las redes enemigas en 1,413 distintos momentos y recibieron 1,107 goles. Su máximo anotador es el francés André-Pierre Gignac con 155 tantos y Pumas es el equipo a quien más anotaciones le ha concretado el playera ‘10’ con 12 pepinillos.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.29.11 PM.jpeg

En lo referente a las batallas de Liguilla, en las cuales desde el Torneo Apertura 2014 califican de forma consecutiva, contabiliza 51 victorias por 41 empates y 36 tropiezos, con 165 goles a favor y 147 en contra; en estos cotejos, Gignac mandó a besar el balón con la red enemiga en 34 ocasiones; Pumas y Monterrey son las escuadras a quien más ha vacunado con cinco tantos.

Contra La Pandilla del Monterrey, los de San Nicolás de los Garza disputaron 73 confrontaciones oficiales entre Liga y Liguilla; Rayados es el equipo a quien más ha enfrentado desde su retorno al máximo circuito en el Torneo Invierno 1997. El pasado sábado en su encuentro contra Xolos de Tijuana, los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri consiguieron su triunfo 400 en torneos cortos, al considerar fase regular.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 11.29.14 PM.jpeg


