Tigres vence a Querétaro e hila siete juegos sin perder en liga

Esta tarde en la "Perla del Bajío", los Tigres de la UANL vence 2-0 al Querétaro. En una batalla en donde los de Guido Pizarro fue el mandón en el cotejo y dominó a su rival "de pe a pa". Las anotaciones corrieron a cargo de Juan Brunetta y Marcelo Flores.

Con este resultado, los de la "U" se posicionan del quinto peldaño de la tabla general y donde hilvana su séptimo duelo en calidad de invicto.

Un dominio total de los 'felinos'

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX y de hacer sonar su silbato el Juez Central sonorense Guillermo Pacheco Larios, se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de Benjamín Mora Mendivil, siendo la visita quienes con toque de primera intención buscaron ofender la meta defendida por Guillermo Allison.

Los de la "U", que esta tarde salieron enfundados con una indumentaria en color blanco, practicaron un futbol vertical que se desarrollaba por los costados a velocidad y un toque de primera intención que les permitía poner en peligro la meta contraria. Fue entonces que a los 7' de tiempo corrido, cuando el francés André-pierre Gignac remata de pierna derecha una asistencia de Diego Lainez y que es rechazado por la localía.

Situaciones similares a la anterior desarrollaron tanto Ángel Correa como Marcelo Flores y Gignac que, tocaban la puerta del marco encomendado a Allison, quien tuvo que emplearse a fondo para resolver los embates del cuadro universitario. A los 19' minutos Diego Lainez envió un centro al área y que conecta Joaquim Pereira de cabeza, el esférico pasó ligeramente desviado del palo izquierdo de la portería queretana.

Y cuando el reloj marcaba los 28’ minutos Joaquim de nueva cuenta remata de testa una asistencia de Juan Brunetta y que el balón pasa "zumbando" el poste izquierdo de Guillermo Allison, que para este duelo salió ataviado en un atuendo en color verde limón.

El primero de la tarde para los felinos se dio a los 30’ de tiempo corrido, cuando Marcelo Flores y Correa trenzaron su ataque que éste último cede a Brunetta, quien toca magistralmente con la izquierda para cantar el 1-0 de los de la UANL; que dicho sea de paso estuvo de manteles largos esta semana al cumplir sus 92 años formando profesionistas.

Para colmo de males, a los 41’ de acción Mateo Coronel del Querétaro vio la tarjeta roja, tras cometer una falta por detrás sobre el brasileño Joaquim. El cronómetro indicaba los 45' minutos y el nazareno Pacheco Larios decretó cinco minutos de alargue en la batalla, que al cumplirse el agregado, se decretó el final de la primera mitad.

Tigres incrementa la ventaja

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto Querétaro como Tigres no efectuaron modificaciones en el rectángulo verde, saliendo con la misma oncena inicial y la determinación de brindar un buen espectáculo. Más la temática fue una copia al carbón de lo visto en el primer tiempo, con un equipo universitario volcado totalmente al ataque.

La primera de peligro en la parte complementaria fue a los 47’ de acción y estuvo a cargo de Bernardo Parra, quien, remató con la pierna derecha desde el lado derecho del interior del área y el balón fue contenido por la zaga queretana. A los 49’ minutos llegó tambien la primera de la localía, cuando Francisco Venegas remató con la pierna izquierda un pase de Eduardo Armenta.

De nueva cuenta los queretanos a los 50’ de tiempo corrido vino Lucas Rodríguez con un centro al área tras un saque de esquina y que Santiago Homenchenko remató de testa, pero el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Tres minutos después una jugada muy similar la tuvo Tigres, cuando Marcelo Flores conectó de cabeza una asistencia de Javier Aquino.

El 2-0 en favor de los de la "U llegó a los 53’ de tiempo corrido por parte de Marcelo Flores que remata con la pierna derecha y su disparo se introduce en la cabaña defendida por Guillermo Allison, que nada pudo hacer para atajar el disparo del canadiense-mexicano.

Tanto el "Conde" Pizarro como Benjamín Mora realizaron una serie de modificaciones en su oncena inicial, en la búsqueda de seguir brindando un buen espectáculo. Pero, a partir de los 63’ de tiempo corrido, los de "La Ciudad Constituyente" tuvo peligrosas llegadas en la meta de los de la UANL, pero no pasó a mayores.

A los 80’ de acción vino una asistencia de Marcelo Flores que remató Ángel Correa, que de derecha y desde fuera del área puso en peligro la meta del cuadro local. El reloj marcaba los 87’ minutos cuando Marcelo Flores remató con la izquierda un pase de Ángel Correa, que es rechazado por la zaga felina.

El reloj marcaba los 90' minutos y el nazareno Guillermo Pacheco Larios consideró añadir cinco minutos más de reposición en el encuentro. A los 90+4 se comete un penalti en favor del Querétaro, luego de que Jesús Hernández sufrió falta en el área. El cobro corrió a cargo de Pablo Barrera, quien, de derecha lanza el obús muy alto y desviado de la portería. Luego de la falla se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

El próximo sábado, 4 de octubre en partido correspondiente a la jornada 12, el cuadro de la UANL se enfrentará al Cruz Azul en el Estadio Universitario, la batalla está programada para las 19:00 horas.

