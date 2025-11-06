Tigres y Tigres Femenil son… ¡Visitantes incómodos!
Ambos equipos no perdieron de visita en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX… y este jueves, Las Amazonas abren la Liguilla como huésped
- 06
-
Noviembre
2025
Tal parece que ningún club del futbol mexicano de la Primera División quiere enfrentar a los Tigres de la UANL.
Y es que los felinos, en varonil y femenil, no perdieron un solo partido de visita en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
De julio a la fecha, los representantes auriazules llevan paso invicto al disputar duelos en ‘patio ajeno’ en primera ronda del actual campeonato del máximo circuito en el balompié azteca.
Los felinos dirigidos por el argentino Guido Pizarro registraron cuatro victorias y cuatro empates, sin derrotas, con 13 goles a favor y ocho en contra para una diferencia de goles positiva de +5, para 16 puntos de 24 posibles.
Las Amazonas, comandadas por el español Pedro Martínez, lograron seis triunfos y dos igualadas, sin tropiezos, con 23 dianas a favor y cinco en contra para una diferencia positiva de +18, para 20 puntos de 24 posibles.
En cuanto a este tema, Tigres Femenil debuta este jueves en la Liguilla del actual certamen al visitar a Bravas de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ida de Cuartos de Final, a las 18:30 horas, tiempo de Monterrey.
Fichas
Fútbol
Liga MX Femenil
Torneo Apertura 2025
Liguilla
Cuartos de final
Juegos de ida - Hoy
Juárez vs. Tigres
Estadio Olímpico Benito Juárez
18:30 horas
Tiempo de Monterrey
Transmisión: Tubi
Rayadas vs. América
‘Gigante de acero’
19:15 horas
Canal 9, TUDN y VIX
‘Candil de la calle…’
Estos son los resultados de Tigres como visitante, en varonil y femenil, en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:
Tigres
Jornada 1: Chivas 0-0 Tigres, Estadio Akron
Jornada 3: Toluca 3-4 Tigres, Estadio Nemesio Díez
Jornada 6: Mazatlán 2-2 Tigres, Estadio El Encanto
Jornada 7: Santos 0-1 Tigres, Estadio TSM Corona
Jornada 9: Pumas 1-1 Tigres, Estadio Olímpico Universitario
Jornada 11: Querétaro 0-2 Tigres, Estadio La Corregidora
Jornada 14: Pachuca 1-2 Tigres, Estadio Hidalgo
Jornada 16: Rayados 1-1 Tigres, Estadio ‘Gigante de acero’
Tigres Femenil
Jornada 3: Santos 0-2 Tigres, Estadio TSM Corona
Jornada 5: Atlas 0-3 Tigres, Estadio Jalisco
Jornada 8: Querétaro 0-7 Tigres, Estadio CEGAR
Jornada 9: Chivas 2-4 Tigres, Estadio Akron
Jornada 12: Juárez 0-0 Tigres, Estadio Olímpico Benito Juárez
Jornada 14: Puebla 0-3 Tigres, Estadio Club Alpha 3
Jornada 15: América 1-2 Tigres, Estadio Ciudad de los Deportes
Jornada 17: Cruz Azul 2-2 Tigres, Estadio La Noria
