Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_06_at_12_42_14_AM_c9e7d01eba
Deportes

Tigres y Tigres Femenil son… ¡Visitantes incómodos!

Ambos equipos no perdieron de visita en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX… y este jueves, Las Amazonas abren la Liguilla como huésped

  • 06
  • Noviembre
    2025

Tal parece que ningún club del futbol mexicano de la Primera División quiere enfrentar a los Tigres de la UANL.

Y es que los felinos, en varonil y femenil, no perdieron un solo partido de visita en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

De julio a la fecha, los representantes auriazules llevan paso invicto al disputar duelos en ‘patio ajeno’ en primera ronda del actual campeonato del máximo circuito en el balompié azteca.

Los felinos dirigidos por el argentino Guido Pizarro registraron cuatro victorias y cuatro empates, sin derrotas, con 13 goles a favor y ocho en contra para una diferencia de goles positiva de +5, para 16 puntos de 24 posibles.

Las Amazonas, comandadas por el español Pedro Martínez, lograron seis triunfos y dos igualadas, sin tropiezos, con 23 dianas a favor y cinco en contra para una diferencia positiva de +18, para 20 puntos de 24 posibles.

En cuanto a este tema, Tigres Femenil debuta este jueves en la Liguilla del actual certamen al visitar a Bravas de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ida de Cuartos de Final, a las 18:30 horas, tiempo de Monterrey.

Fichas

Fútbol
Liga MX Femenil
Torneo Apertura 2025
Liguilla
Cuartos de final
Juegos de ida - Hoy
Juárez vs. Tigres
Estadio Olímpico Benito Juárez
18:30 horas
Tiempo de Monterrey
Transmisión: Tubi

Rayadas vs. América
‘Gigante de acero’
19:15 horas
Canal 9, TUDN y VIX

‘Candil de la calle…’

Estos son los resultados de Tigres como visitante, en varonil y femenil, en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

Tigres

Jornada 1: Chivas 0-0 Tigres, Estadio Akron
Jornada 3: Toluca 3-4 Tigres, Estadio Nemesio Díez
Jornada 6: Mazatlán 2-2 Tigres, Estadio El Encanto
Jornada 7: Santos 0-1 Tigres, Estadio TSM Corona
Jornada 9: Pumas 1-1 Tigres, Estadio Olímpico Universitario
Jornada 11: Querétaro 0-2 Tigres, Estadio La Corregidora
Jornada 14: Pachuca 1-2 Tigres, Estadio Hidalgo
Jornada 16: Rayados 1-1 Tigres, Estadio ‘Gigante de acero’

Tigres Femenil

Jornada 3: Santos 0-2 Tigres, Estadio TSM Corona
Jornada 5: Atlas 0-3 Tigres, Estadio Jalisco
Jornada 8: Querétaro 0-7 Tigres, Estadio CEGAR
Jornada 9: Chivas 2-4 Tigres, Estadio Akron
Jornada 12: Juárez 0-0 Tigres, Estadio Olímpico Benito Juárez
Jornada 14: Puebla 0-3 Tigres, Estadio Club Alpha 3
Jornada 15: América 1-2 Tigres, Estadio Ciudad de los Deportes
Jornada 17: Cruz Azul 2-2 Tigres, Estadio La Noria


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T071815_682_278091655a
James McClean golpea aficionado rival tras encuentro
Whats_App_Image_2025_11_06_at_12_45_17_AM_a2847135d1
Las Águilas de la Preparatoria 9… ¡‘Vuelan’ alto!
EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T143905_411_50cef2e267
Messi encabeza el 11 ideal de la MLS por segundo año consecutivo
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_06_T122927_428_4bc4ce61b1
Detienen a cinco hombres en dos operativos efectuados en Sinaloa
tata_martino_dt_atlanta_3fe60cdcce
¡Vuelve a casa! 'Tata' Martino es nuevo DT del Atlanta United
EH_FOTO_VERTICAL_6e7ec8b7eb
Aseguran droga con valor de más de $7 millones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×