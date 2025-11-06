Tigres y Tigres Femenil son… ¡Visitantes incómodos!

Tal parece que ningún club del futbol mexicano de la Primera División quiere enfrentar a los Tigres de la UANL.

Y es que los felinos, en varonil y femenil, no perdieron un solo partido de visita en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

De julio a la fecha, los representantes auriazules llevan paso invicto al disputar duelos en ‘patio ajeno’ en primera ronda del actual campeonato del máximo circuito en el balompié azteca.

Los felinos dirigidos por el argentino Guido Pizarro registraron cuatro victorias y cuatro empates, sin derrotas, con 13 goles a favor y ocho en contra para una diferencia de goles positiva de +5, para 16 puntos de 24 posibles.

Las Amazonas, comandadas por el español Pedro Martínez, lograron seis triunfos y dos igualadas, sin tropiezos, con 23 dianas a favor y cinco en contra para una diferencia positiva de +18, para 20 puntos de 24 posibles.

En cuanto a este tema, Tigres Femenil debuta este jueves en la Liguilla del actual certamen al visitar a Bravas de Juárez en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ida de Cuartos de Final, a las 18:30 horas, tiempo de Monterrey.

Fichas

Fútbol

Liga MX Femenil

Torneo Apertura 2025

Liguilla

Cuartos de final

Juegos de ida - Hoy

Juárez vs. Tigres

Estadio Olímpico Benito Juárez

18:30 horas

Tiempo de Monterrey

Transmisión: Tubi

Rayadas vs. América

‘Gigante de acero’

19:15 horas

Canal 9, TUDN y VIX

‘Candil de la calle…’

Estos son los resultados de Tigres como visitante, en varonil y femenil, en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

Tigres

Jornada 1: Chivas 0-0 Tigres, Estadio Akron

Jornada 3: Toluca 3-4 Tigres, Estadio Nemesio Díez

Jornada 6: Mazatlán 2-2 Tigres, Estadio El Encanto

Jornada 7: Santos 0-1 Tigres, Estadio TSM Corona

Jornada 9: Pumas 1-1 Tigres, Estadio Olímpico Universitario

Jornada 11: Querétaro 0-2 Tigres, Estadio La Corregidora

Jornada 14: Pachuca 1-2 Tigres, Estadio Hidalgo

Jornada 16: Rayados 1-1 Tigres, Estadio ‘Gigante de acero’

Tigres Femenil

Jornada 3: Santos 0-2 Tigres, Estadio TSM Corona

Jornada 5: Atlas 0-3 Tigres, Estadio Jalisco

Jornada 8: Querétaro 0-7 Tigres, Estadio CEGAR

Jornada 9: Chivas 2-4 Tigres, Estadio Akron

Jornada 12: Juárez 0-0 Tigres, Estadio Olímpico Benito Juárez

Jornada 14: Puebla 0-3 Tigres, Estadio Club Alpha 3

Jornada 15: América 1-2 Tigres, Estadio Ciudad de los Deportes

Jornada 17: Cruz Azul 2-2 Tigres, Estadio La Noria

