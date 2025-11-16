Cerrar X
Deportes

Tiroteo deja en estado crítico al jugador de los Jets, Kris Boyd

El defensivo de los New York Jets, Kris Boyd, se encuentra en estado crítico tras un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Midtown Manhattan

El defensivo de los New York Jets, Kris Boyd, se encuentra en estado crítico tras un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en Midtown Manhattan.

La policía de Nueva York informó que un hombre de 29 años fue hallado con una herida de bala en el abdomen alrededor de las 2:00 de la mañana en la calle 38 Oeste, aunque no reveló su identidad.

Fuentes policiales señalaron que el incidente comenzó como una disputa afuera del restaurante Sei Less y escaló a violencia. Boyd fue trasladado al Hospital Bellevue, donde permanece en condición crítica.

El presunto responsable huyó en un BMW X8, mientras que un segundo vehículo, un Mercedes-Benz Maybach plateado, también abandonó la escena. Hasta ahora no hay detenidos y se desconoce si participó más de un sospechoso.

La policía mantiene la investigación abierta.

Aunque las autoridades no confirmaron el nombre del herido, los Jets emitieron un comunicado reconociendo que Boyd estuvo involucrado y evitaron hacer más comentarios.

El jugador, seleccionado por Minnesota en el draft de 2019, firmó con los Jets en marzo y actualmente estaba en la lista de lesionados.

Compañeros y excompañeros del futbol americano, como Emmanuel Acho, enviaron mensajes de apoyo en redes sociales.

Los Jets descansan esta semana tras su derrota del jueves ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.


