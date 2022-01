Titans sonríen con el retorno de Derrick Henry

Titans de Tennessee tiene un motivo para sonreír y no sólo por ser el mejor sembrado en la Conferencia Americana.

Este miércoles el equipo anunció que su corredor estrella, Derrick Henry, está designado a volver de la lista de reservas de lesionados.

Henry regresará a los entrenamientos con el equipo tras perderse todos los juegos de noviembre, diciembre y el duelo contra los Dolphins de Miami del pasado domingo 2 de enero, luego de que se sufrió una fractura en el pie en la semana 8.

Su recuperación se estimaba entre 6 y 10 semanas.

A Tennessee le urgía que su potente corredor retornara.

En los ocho partidos en los que pudo incorporarse, el equipo registró un promedio de 27.3 acarreos por partido y logró avanzar un total de 937 yardas.

Henry podrá jugar en la Semana 18 frente a los Houston Texans, cuando los Titans busquen asegurar el sembrado número uno de la AFC.

En caso de conseguirlo le darían una semana más de rehabilitación y práctica a su RB estrella, para guiarlos en los Playoffs.

Titans move Derrick Henry to "Designated for Return from Injured Reserve" list



