Titmus bate récord mundial femenino en Preolímpico de Australia

Ariarne Titmus fijó el miércoles un récord mundial en los 200 metros libre femeninos en el Preolímpico de natación de Australia.

Titmus cronometró 1 minuto y 52,23 en la final, eclipsando por casi dos tercios de segundo la previa plusmarca de 1:52.85 que Mollie O’Callaghan estableció en el campeonato mundial del año pasado.

O’Callaghan quedó segunda en el clasificatorio australiano con un registro de 1:52.48.

Titmus, la campeona olímpica de los 200 y 400 libre, quedó como la dueña del récord mundial en ambas pruebas.

“Honestamente, el récord mundial es algo extra”, dijo. “Estoy feliz por redondear la carrera que me siento capaz y lo fenomenal fue hacerlo en mi ciudad natal, con mi gente”.

Titmus y O’Callaghan trabajan con el mismo entrenador, Dean Boxall.

“La verdad es que no vemos lo que estamos haciendo durante los entrenamientos. Estamos muy aparte — ella entrena para los sprints, y yo para la media distancia”, dijo Titmus. “En cuanto al récord mundial, yo no pienso en quién es la dueña, yo me fijo en el tiempo”.

Titmus manifestó que el récord “no está en mi radar” tan cerca de los Juegos Olímpicos de París, que arrancan el 26 de julio.

“Nada más busco completar una excelente carrera y poder hacerlo otra vez en París”, indicó.

El equipo australiano de natación para París 2024 quedará definido este fin de semana tras el Preolímpico de seis en el Centro Acuático Chandler de Brisbane.

