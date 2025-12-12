TJ Watt es operado con éxito por un colapso pulmonar

El linebacker de los Steelers de Pittsburgh, T.J. Watt, se sometió a una cirugía para reparar el colapso parcial de un pulmón, sufrido durante una sesión de punción seca, y se perderá el encuentro del lunes en casa ante los Dolphins de Miami.

J.J. Watt, el hermano mayor del jugador de Pittsburgh, publicó en X que T.J. se sometió a la cirugía el jueves.

Yesterday TJ had successful surgery to stabilize and repair a partially collapsed lung suffered Wednesday after a dry needling treatment session at the facility.



Recovery timeline is still TBD, but all went well and he is being released from the hospital today.



He and his… — JJ Watt (@JJWatt) December 12, 2025

El entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, dijo después de la práctica del viernes que T.J. Watt estaba en casa descansando cómodamente, pero no estaría disponible cuando Pittsburgh reciba a unos Dolphins que están en ascenso.

Cuando se le preguntó si Watt podría estar fuera por un período prolongado, Tomlin dijo que no había considerado más allá de esta semana.

El menor de los hermanos Watt fue hospitalizado el miércoles después de reportar lo que el equipo describió como "molestias" mientras era atendido por el personal médico de los acereros en sus instalaciones. J.J. Watt dijo que T.J. recibió un tratamiento de punción seca en ese momento.

La punción seca es un tratamiento utilizado por fisioterapeutas y acupunturistas para tratar el dolor y problemas de movimiento, los profesionales médicos insertan agujas bajo la piel para apuntar a “puntos gatillo” en los músculos.

Watt ha sido una pieza clave en la defensiva de los Steelers durante casi una década. Estuvo en el informe de lesiones la semana pasada con un problema en un dedo de un pie, pero eso no le impidió jugar su 56to partido consecutivo de inicio en la temporada regular.

Tomlin recalcó el jueves que Watt no se había quejado de ningún problema en el pecho en ningún momento de esta temporada. El entrenador agregó que no tenía "ni idea" sobre los detalles de la sesión de punción seca de Watt, pero añadió que no estaba en posición de "refutar algo dicho por alguien cercano a él".

Watt, de 30 años, ha sido seleccionado siete veces para el Pro Bowl y fue el Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2021. Esta temporada tiene siete capturas para los Steelers, quienes tienen una ventaja de un juego sobre Baltimore en la cima de la División Norte de la Conferencia Americana con cuatro jornadas por disputar.

Comentarios