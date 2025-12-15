Toluca responde a Samuel García tras cruce en redes

Después de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se involucrara en el cruce de mensajes en redes sociales entre la cuenta oficial del Deportivo Toluca y Gerardo Arteaga, tras la eliminación de Rayados, los Diablos Rojos finalmente respondieron.

El episodio se remonta al 6 de diciembre, cuando, tras quedar fuera del torneo, la cuenta de Toluca publicó una imagen de Sergio Ramos celebrando el gol que anotó en el Estadio Nemesio Diez, en la que el defensor hacía el gesto de “silencio” luego de marcar desde el punto penal.

“Silencio, que la pandilla ya está descansando”, escribió el club mexiquense en sus redes sociales.

La publicación no pasó desapercibida para Samuel García, quien respondió de forma directa: “Descansando te van a dejar los Tigres, papá”.

Descansando te van a dejar los Tigres papá — Samuel García (@samuel_garcias) December 7, 2025

Toluca responde al gobernador

Apenas un día después de coronarse bicampeón de la Liga MX, Toluca retomó el comentario del mandatario estatal y decidió contestarle con ironía.

“Perdone, Gober. De tanto festejar no hemos podido descansar”, fue el mensaje con el que los Diablos Rojos cerraron el intercambio en redes sociales.

Perdone, Gober. De tanto festejar no hemos podido descansar. 🤷🏻‍♂️ https://t.co/AVo2RphShh — Toluca FC (@TolucaFC) December 16, 2025

