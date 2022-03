Tom Brady volverá a la NFL por una temporada con Buccaneers

Brady había anunciado su retiro de la NFL el pasado 1° de febrero, una temporada después de conquistar su séptimo anillo de Super Bowl con los Buccaneers.

Menos de dos meses y medio duró el retiro de Tom Brady, quien anunció este domingo que regresa a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers para una temporada N° 23 vía redes sociales.

"En estos últimos dos meses, me he percatado que mi lugar está sobre el campo y no en las gradas. Ese tiempo llegará. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros y el apoyo de mi familia. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada N° 23 en Tampa. Negocios inconclusos".

Brady había anunciado su retiro de la NFL el pasado martes 1° de febrero, una temporada después de conquistar su séptimo anillo de Super Bowl en su campaña debut con los Buccaneers. Previamente, pasó dos décadas con los New England Patriots, quienes lo seleccionaron en la sexta ronda del Draft 2000, con el turno N° 199 global, y con quienes ganó seis Super Bowls en nueve apariciones.

Sin embargo, al poco tiempo del anuncio oficial, Brady comenzó a mostrar alguna inclinación hacia la posibilidad de volver, diciendo "nunca digas nunca" respecto a poder salir eventualmente del retiro para regresar a la NFL.