Toreros, emocionados por el festival taurino

Estarán el sábado a las 17:00 horas en la plaza Sebastián Medina "Los Jacales"

Movidos por la emoción de ayudar con las causas nobles de la casa hogar Indi y comedor de los pobres del padre Infante, se mostraron todos los diestros participantes en el festival taurino de lujo que se celebrará el sábado a las 17:00 horas en la plaza de toros Sebastián Medina "Los Jacales".

En entrevistas exclusivas para los lectores de El Horizonte, los diestros dieron muestras del compañerismo del gremio taurino para asistir a las instituciones de ayuda y refirieron la ilusión que les causa participar gratuitamente en este festival taurino de lujo.

De última hora, el matador Rafael Ortega informó a este diario que lamentablemente sale del cartel por una lesión en la rodilla de la que se resintió ayer por la mañana, recomendando su médico reposo absoluto. Entra en sustitución del diestro tlaxcalteca el matador de toros regiomontano Juan Fernando.

Pedro Luceiro, rejoneador, dijo: "Es muy ilusionante venir a esta plaza de toros tan importante a aportar junto con nuestras jacas toreras mostrando el arte ecuestre que traemos dentro, a la noble causa de casa Indi. Me tiene muy ilusionado y ojalá que la afición taurina regiomontana responda como lo sabe hacer frente a este gran cartel para poder aportar todo el beneficio posible al comedor del pobre y su casa hogar que tanto apoyo necesita".

Alfredo Ferriño, matador de toros regiomontano en el retiro, comentó: "Uno nunca deja de soñar y mi sueño de participar en este grandioso festival a beneficio de la Casa Hogar Indi es lograr primero, que el público se haga presente en las taquillas y en los tendidos para apoyar a esta noble causa y lograr en el ruedo la faena soñada para que la afición pueda disfrutar el toreo de sentimiento que traemos dentro, me gustaría mucho poder "bordarla" para escuchar a la plaza rugir los olés del alma y salgamos todo el mundo toreando. Me sueño gustándome para poder gustarle a los tendidos".

Hernán Ondarza, Matador de toros regiomontano en el retiro "Vamos a apoyar a todos los niños y a toda las personas que Casa Hogar Indi les ofrece asistencia colaborando con seriedad en este festival que me tiene muy ilusionado por hacerlo de la forma que más me gusta hacerlo que es toreando. Hace cuatro años que me fui de los toros luego de 31 años de carrera y todavía tenemos mucho arte dentro que queremos sacar el próximo sábado, por ello invito a todos los "ondarzistas" y al público en general a que nos acompañen a colaborar en esta noble causa.

Rafael Ortega, Matador de toros tlaxcalteca en el retiro "Volver a Monterrey a torear frente a esa gran afición conocedora que sabe apreciar el toreo bueno con este festival me tiene muy ilusionado y más en esta ocasión por tratarse a beneficio de la Casa Hogar Indi y el Comedor de los pobres del Padre Infante donde de mi parte, habrá toda la disposición y entrega de siempre para mostrarle al público el toreo que sabemos hacer y que nos nace del alma. Ojalá que la afición se retrate en las taquillas y aporte su granito de arena para esta noble causa".

Fermín Rivera, Matador de toros potosino en activo

"Es una gran emoción verme anunciado nuevamente en la Plaza de toros Sebastián Medina, donde en mi debut en junio pasado nos llevamos la tarde al cortar tres orejas y más haciéndolo por esta causa a beneficio de todas las personas, niños, niñas, adultos mayores, hermanos migrantes, personas con discapacidad y en condiciones complicadas para su sustento que la Casa Hogar Indi y El Comedor de los Pobres del Padre Infante, apoya diariamente. Como seres humanos en nuestra obligación participar con ellos desde cualquier trinchera y como toreros lo hacemos con mucho gusto y ojalá que el público regiomontano se anime también a participar haciendo su parte desde los tendidos de la Plaza"

José Mauricio, Matador de toros Capitalino en Activo "Para mi es un compromiso tan importante como una corrida de toros, por eso lo tomamos con la misma seriedad y más por tratarse de un festival a beneficio donde todos, adentro del ruedo y en los tendidos de la plaza, podremos apoyar a esta noble causa que nos tiene muy ilusionados de recabar todos los fondos posibles. Invito a toda la afición y a todos mis amigos que tengo en Monterrey a que nos acompañen para poder expresar ante una plaza llena nuestro toreo pulcro, de clase y entrega total para que recuerden este festival como un gran festival llena de triunfos de parte de nosotros los toreros.

Luis Garza, Aspirante a novillero regiomontano "Para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta y me hayan dado la oportunidad de mostrarme frente a todos estos monstruos del toreo en este festival a beneficio que me tiene muy ilusionado y donde le pido a toda la afición regiomontana que haga el esfuerzo para que nos apoye en esta noble causa y nos acompañe en la plaza para ayudar a nuestros hermanos más desprotegidos y en desgracia".

Juan Fernando, Matador de toros regiomontano en activo "Dios sabe por qué hace las cosas y aunque nunca es lo ideal entrar por sustitución por la lesión del matador Rafael Ortega, en esta ocasión por tratarse de un evento a beneficio, de mil amores coincidimos mi apoderado el matador Eloy Cavazos y yo y vamos a colaborar con mucho gusto con nuestro granito de arena para esta noble causa. La noticia es sorpresiva pero muy motivante y alentadora poder estar en el cartel con grandes toreros de ayer y hoy y claro que sí, con un joven aspirante como Luis Garza que se ve que de verdad quiere ser torero y nos va a apretar a todos. Ojalá que el público se vuelque en la plaza para que consiga el mayor beneficio posible para el comedor de los pobres".