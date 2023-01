'Touchdown'… ¡de emociones! Inician este sábado los Playoffs

Este sábado inician los Playoffs de la NFL 2022, donde en seis partidos de Comodines, 12 equipos luchan por avanzar a la Ronda Divisional.

La etapa más emocionante y espectacular del futbol americano de la National Footballl League (NFL) comienza este sábado con los Playoffs de la temporada 2022, que abre fuego con la disputa de seis juegos de Comodines.



El sábado habrá dos partidos: Seattle en San Francisco y Cargadores en Jacksonville, el domingo jugará Miami en Buffalo, Gigantes en Minnesota y Baltimore en Cincinnati, mientras que el lunes jugará Dallas en Tampa Bay.



Los ganadores avanzarán a La Ronda Divisional, donde ya los esperan Águilas de Filadelfia y Jefes de Kansas City, Campeones de la Conferencia Nacional y Americana, respectivamente.





- Seattle Seahawks at San Francisco 49ers



* Sábado, 15:30 horas



Pick: 49ers -9.5



Vamos a comenzar nuestros picks de la semana con un encuentro que se vislumbra para estar totalmente cargado hacia San Francisco, el juego en Santa Clara, California, donde se espera un clima lluvioso y húmedo, lo que dificulta el operar ofensivo y ayuda a las defensas a provocar errores y pérdidas de balón en el rival. De la mano de su poderosa defensa y un ataque basado en Christian McCaffrey, los niners deben ganar por al menos dos touchdowns.





- Los Angeles Chargers at Jacksonville Jaguars



* Sabado, 19:15 horas



Pick: Jaguars +2.5



Juego entre dos equipos que han tenido un gran cierre de temporada; en el papel Chargers se ve más fuerte, pero sólo nos dan 2.5 puntos de ventaja con los Jaguares, y apostarle a los Chargers es arriesgarse a que algo extraño suceda y -como se dice coloquialmente en el ámbito de la NFL en español- ‘la Charguereen’. Creo que ganará Jacksonville.





- Miami Dolphins at Buffalo Bills



* Domingo, 12:00 horas



Pick: Bills -13



Este encuentro se decidió desde que, tanto Tua como Teddy Bridgewatter, fueron descartados para jugar; en su lugar inicia el novato Skylar Thompson, quien no tendrá oportunidad ante una férrea defensa y una gran ofensiva de los Bills, quienes además están extra-motivados por su compañero Damar Hamlin. Veo una paliza a favor de los Bills.





- New York Giants at Minnesota Vikings



* Domingo, 15:30 horas



Pick: Giants +3



Los Vikingos son los reyes del drama en la NFL, la mayoría de sus encuentros los ganan por muy poco margen y en los últimos segundos, tal como sucedió en su último encuentro contra los Giants, el cual lo tuvieron hace menos de un mes, el sábado 24 de diciembre pasado para ser exactos, y lo ganaron con un larguísimo gol de campo con el reloj expirando; se puede repetir la misma historia y por eso creo que la línea de tres puntos no nos sirve de mucho, ya sea a favor o en contra.





- Baltimore Ravens at Cincinnati Bengals



* Domingo, 19:15 horas



Pick: Ravens +9.5



Otro juego que se vislumbra muy cargado hacia un solo lado, en este caso hacia los Bengals… y más aún porque los Ravens no contaran con su super estrella, el quarterback Lamar Jackson, pero aún así no me inclino a apostar con los Bengals, ya que creo que no ganarán por un margen tan amplio en un juego divisional. Acaban de jugar la semana pasada, son dos equipos que se conocen muy bien y por lo general esos juegos se definen por márgenes cortos, por eso me quedo con los puntos a favor de Ravens.





- Dallas Cowboys at Tampa Bay Buccaneers



* Lunes, 19:15 horas



Pick: Tampa Bay +2.5



Este es el pick de la semana, Tom Brady en casa, en Playoffs y aparte nos dan puntos a favor… díganme dónde firmo. El salir como underdog en las apuestas en su propia cada es una gran ofensa para Brady y los Bucs, y estoy seguro que no la dejaran pasar así como así. Dallas tiene una defensa muy agresiva, la cual provoca muchas perdidas de balón, pero la de Tampa es también muy buena y puede provocar errores y pérdidas de balón, sobre todo porque Dak Prescott ha estado jugando terrible las últimas semanas, con muchas intercepciones. No veo cómo esto acabe bien para los Vaqueros, quienes lamentablemente -para su gran afición- volverán a quedar eliminados en la primera semana de Playoffs.





Fichas



Futbol americano



NFL 2022



Playoffs



Comodines





Seattle Vs. San Francisco



Sábado - 15:30 horas



Canal 5 y Fox Sports



Levi’s Stadium





Cargadores Vs. Jacksonville



Sábado - 19:15 horas



Canal 5 y ESPN



TIAA Bank Field





Miami Vs. Buffalo



Domingo - 12:00 horas



Canal 5 y Fox Sports



Highmark Stadium





Gigantes Vs. Minnesota



Domingo - 15:30 horas



Fox Sports



US Bank Stadium





Baltimore Vs. Cincinnati



Domingo - 19:15 horas



ESPN



Paycor Stadium





Dallas Vs. Tampa Bay



Lunes - 19:15 horas



ESPN



Raymond James Stadium