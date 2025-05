Transmitirá Azteca Deportes a Isaac Del Toro en el Giro de Italia

En un momento histórico para el ciclismo mexicano, Azteca Deportes ha confirmado la transmisión en vivo de las últimas cuatro etapas del Giro de Italia 2025, donde Isaac del Toro lidera la competencia y busca coronarse campeón.

Los aficionados podrán seguir el desenlace del Giro desde el jueves 29 de mayo hasta el domingo 2 de junio, con transmisiones a través de televisión, sitio web, app, YouTube y Azteca Deportes Network.

Azteca Deportes ha preparado una cobertura especial para que los mexicanos no se pierdan ni un solo pedalazo de la recta final. Los horarios de transmisión son:

Juntos viviremos HISTORIA 🤩



Las etapas finales del Giro de Italia por Azteca Deportes 🚴‍♂️



El mexicano Isaac del Toro en busca de la GLORIA ETERNA.#DelToroXAzteca



📅 De jueves 29 de mayo a domingo 1 de junio

🕕 5:50 AM / 4:20 AM / 2:45 AM / 7:05 AM

📺 Azteca Deportes Network… pic.twitter.com/2xoadgPT6x