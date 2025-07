Tras 10 años de ausencia, Diego Sánchez ‘vuelve a ver la luz’

Más centrado, más maduro y más torero que nunca se mostró el diestro hidrocálido de dinastía Diego Sánchez, quien luego de 10 años de ausencia, ‘vuelve a ver la luz’ en su carrera al reaparecer este viernes en punto de las 20:30 horas en la Monumental ‘Lorenzo Garza’, donde encabeza el cartel de la ya tradicional ‘Corrida de las luces’ en honor a la patrona de Monterrey, La Virgen del Roble… y en la que alternará con sus paisanos: el temerario Luis David Adame y el artista del toreo clásico Héctor Gutiérrez, quienes despacharán un muy bien presentado encierro de la ganadería queretana de Los Encinos, propiedad de Don Eduardo Martínez Urquidi.

“Venir a Monterrey después de tanto tiempo, con una carrera de 10 años con más bajos que altos, me hace sentir que por fin ‘veo mi luz’ y eso me tiene muy motivado porque estoy pasando por un gran momento en mi carrera”, dijo el hidrocálido en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte.

“Monterrey tiene una afición a la que quiero mucho, desde muy niño me tocó venir con mi primo Juan Pablo, con el matador Juan Antonio Adame, con el matador Arturo Macías… y Monterrey es una ciudad que me encanta, su afición me gusta mucho, tengo recuerdos muy niño de cuando todavía estaba techada la plaza y es una plaza que me encanta y que moría por volver y después de muchos años, ‘veo mi luz’ y ya se me hizo”, recalcó.

Alternativado en Aguascalientes el 25 de abril del 2015, de manos de Morante de la Puebla y Octavio García ‘El Payo’ con toros de Los Encinos, el hidrocálido hizo su debut en Monterrey el 30 de agosto del 2015, alternando con Juan Fernando y Leal Montalvo con una corrida de Golondrinas, en la que el diestro no tuvo suerte, vuelve después de casi 10 años de ‘rodar’ como matador de toros, donde al principio toreó poco, no más de cinco corridas de toros por año… pero con paciencia y -sobre todo- constancia y determinación logró colocarse luego de cortar dos orejas en la México a un toro de Rancho Seco, para abrir con ello las puertas de muchas plazas como Aguascalientes, Guadalajara y León.

Dueño de un estilo del toreo clásico, el diestro aseguró que viene con gran disposición y una entrega total en aras de conquistar el triunfo y el cariño de la afición regia.

“Estoy pasando por un gran momento en mi carrera y tengo que triunfar en todas las plazas… y Monterrey es una plaza clave para la carrera de los toreros en México, y vengo a demostrar lo que soy, a demostrar las ganas de torear, de ser figura del toreo y no creo que haya mejor día ni mejor oportunidad que esta para que el publico de Monterrey me conozca y sepa de mí, y que vaya con gusto a vernos torear a la plaza de toros”, señaló el diestro.

“Además, vengo con un gran cartel y sobre todo en el gran momento que vivimos los tres, (Luis David y Héctor Gutiérrez), y eso me llena de mucha alegría y mucha motivación de que vaya a ser una gran noche de toros. Soy un torero que ha encontrado su propio estilo y su manera de torear, de expresarse desde el interior”, añadió en relación a la dinastía torera a la que pertenece.

“Aunque tenemos muchas similitudes todos los Sánchez, busco otras cosas muy diferentes a todos y más que un peso sobre mí, honradamente es un privilegio ser Sánchez, porque tenemos ese cartel de buenos toreros, de que siempre salimos a darlo todo, de que salimos a triunfar porque somos toreros de mucha entrega y que siempre queremos agradar a la afición”, indicó el espada, quien este viernes volverá a enfrentarse a un encierro de ‘Los Encinos’, ganadería muy significativa para el coleta.

“Con esos toros tomé la alternativa y es muy significativo volver a Monterrey con ella porque la ganadería está pasando por un gran momento, además del gran cariño que le tengo; siempre ha sido una ganadería importante para mi carrera, de las que están en el Top en México, porque siempre te otorga la oportunidad del triunfo con la bravura de sus toros”, señaló.

Por último el espada envió un mensaje directo a la afición.

“Los quiere ver a todos en el tendido para vivir una noche mágica, apasionada y llena de fervor por la Virgen del Roble y llena de arte en el redondel, tengo muchas ganas de ya estar en esta plaza que me gusta tanto y espero que sea del agrado de la afición mi entrega y mi toreo y el de mis compañeros, porque el cartel es bastante interesante, toreamos este cartel en la pasada Feria de San Marcos y fue una corrida histórica, en la que hubo muchos matices y mucha emoción en los tendidos”, finalizó.

Los boletos para esta sensacional ‘Corrida de las luces’ se pueden conseguir a través de la plataforma de Superboletos.com y en los horarios acostumbrados en las taquillas de la plaza.

