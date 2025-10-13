Triunfo ‘monumental’ del rejoneador Emiliano Gamero

En medio de un gran ambiente y ante casi media entrada en una tarde espléndida, se llevó a cabo la quinta corrida de la temporada de la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, en la cual donde el caballero del rejoneo mexicano Emiliano Gamero se alzó con el triunfo la tarde de este domingo al cortar una oreja, mientras que sus alternantes de a pie, la torera queretana Paola San Román y el debutante diestro español Marco Pérez se fueron en blanco, aunque se lucieron gratamente ante un encierro de buenas hechuras, con extraordinarias condiciones en las acometidas de la lidia, pero débiles de fuerza y que al final redundó en la pobre cosecha de apéndices.

Emiliano Gamero

Encendió desde su salida los tendidos de la plaza al realizar, junto con sus jacas toreras, una lidia emotiva a ‘Cristiano’, el abreplaza de la ganadería de Santa Inés, con al que cuajó una gran faena ligando las embestidas de manera emocionante en la suerte de banderillas por su gran colocación. Rubrica su faena al segundo viaje, siéndole concedida una oreja a petición del público. Con su segundo, el diestro de a caballo estuvo superior con un toro de más potentes embestidas, pero fue malograda con el acero, recibiendo solamente una fuerte ovación desde los tendidos.

Paola San Román

La diestra queretana Paola San Román mostró desde que abrió plaza su disposición y determinación de agradar al respetable ante un lote débil de remos, pero no de calidad en sus pocas embestidas que aprovechó valientemente para ponerse entre los pitones y emocionar al respetable al conseguir muletazos de gran profundidad, exposición, lentitud y aguante, que fueron grandemente coreados desde los tendidos. A pesar de sus fallos con el acero, su disposición, valor y voluntad fueron reconocidos para escuchar palmas al termino de su quehacer en ambos toros.

Marco Pérez

En tanto el debutante diestro español, Marco Pérez, dejó ver su oficio y gran calidad de su toreo a pesar de las condiciones de debilidad que acusaron sus dos enemigos. Con el de su debut, el diestro mostró su calidad y clasisísmo en la ejecución de su quehacer templado, armonioso y profundo en una faena que caló hondo en los tendidos. Luego de su trasteo, aunque fue mayoritaria la petición de oreja, la autoridad, en esta ocasión presidida por el matador de toros en el retiro, Enrique Delgado, no la concedió.

Con su segundo, el cierra plaza, el diestro se prodigó en una faena de muletazos lentos, profundos y de largo trazo que encendieron en los tendidos. La bravura y codicia del toro, aunque débil de remos como sus hermanos, hicieron más emotivos los muletazos lentos y templados con las que el diestro construyó su faena que malogró con el acero, perdiendo las dos orejas por la valía de su quehacer. Sin embargo el diestro, que cayó de pie ante la afición regia, fue premiado con vuelta al ruedo luego de su labor en cada uno de sus enemigos.

¿Qué sigue?

El próximo domingo, la empresa de la Plaza Monumental anuncia a las 16:30 horas la sexta corrida de la temporada regia que encabeza el rejoneador español Andy Cartagena y los diestros regiomontanos Juan Fernando y Sergio Garza, en la lidia de seis toros de la ganadería de la Concepción. Los boletos para esta corrida están disponibles en la plataforma de Superboletos.com y en las taquillas de la plaza.

