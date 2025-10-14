Cerrar X
Deportes

Trump amenaza con retirar partidos del Mundial de Boston

El presidente de EUA hizo esta amenaza tras los disturbios en la ciudad, pero la decisión es exclusiva de la FIFA, pues tiene contratos con cada ciudad sede

  • 14
  • Octubre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con cambiar de sede los partidos del Mundial 2026 con sede en Boston después de sugerir que una parte de la ciudad había sido "tomada" en los recientes disturbios.

El estadio de los New England Patriots, el Gillette Stadium en Foxborough, albergará siete partidos del torneo más importante de selecciones.

Ante esto, se le cuestionó a Trump sobre la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, llamándola "inteligente", pero perteneciente a la "izquierda radical".

“Podríamos quitárselos. Amo a la gente de Boston y sé que los partidos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena”, dijo Trump.

Hasta el momento, el despacho de Wu no respondió a un mensaje solicitando comentarios.

Estos comentarios se produjeron durante la reunión de Trump y del presidente de Argentina, Javier Milei, y no estaba claro de inmediato a qué se refería; sin embargo, a principios de este mes se dieron múltiples arrestos en relación con una protesta pro-Palestina, la cual se tornó violenta y que dejó a cuatro policías lesionados.

Esta no es la primera vez que Trump sugiere un posible cambio de sedes para partidos del Mundial al asegurar que podría declarar ciudades "no seguras" y alterar el plan detallado de la FIFA, el cual confirmó en 2022.

Pese a sus amenazas, hay que recordar que los sitios anfitriones de la Copa del Mundo no dependen de Trump, pues las ciudades que serán sede del torneo tienen contratos con la FIFA.

Un cambio de sede enfrentaría importantes problemas logísticos y legales para hacer cambios a ocho meses del inicio, el 11 de junio.

No obstante, Trump dijo: “Si alguien está haciendo un mal trabajo, y si siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: ‘Vamos a movernos a otro lugar’ y ellos lo harían”.


