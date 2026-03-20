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Un 'gigante' rojiblanco. Rayados siempre se complica ante Chivas

A lo largo de los más de 10 años de vida del 'Gigante de Acero', ambos se enfrentaron 11 veces, de las cuales seis fueron triunfos para los tapatíos

  • 20
  • Marzo
    2026

Rayados llegará muy necesitado de puntos este sábado cuando se enfrente a Chivas en casa, un partido que pinta para ser de los mejores del torneo; sin embargo, más de un aficionado albiazul tendrá nerviosismo extra.

Y no es para menos, pues desde que se erigió el Estadio Monterrey, "La Pandilla" siempre tuvo problemas con el "Rebaño", incluso siendo el equipo que más se le indigesta y por mucho.

El 'Gigante' es rojiblanco

A lo largo de los más de 10 años de vida del "Gigante de Acero", ambos se enfrentaron 11 veces, de las cuales seis fueron triunfos para los tapatíos, tres empates y solo dos victorias para el local.

El primer encuentro se dio el 19 de marzo del 2016 y se volvió sumamente recordado porque fue la primera vez que Chivas se adueñó del inmueble gracias al recordado doblete de la "Chofis" López para que los suyos se llevaran el triunfo 3-1.

Triunfos a cuentagotas

Fue en 2017 que llegó el primer triunfo local, justo en el Apertura de ese año, cuando los del "Turco" Mohamed bailaron al rival por 4-1 gracias a ese estilo espectacular que desplegaba el plantel.

Tardó, pero el segundo triunfo regio en casa llegó recién el año pasado, cuando el Monterrey todavía era dirigido por Martín Demichelis. Ese entonces, los auriazules se aprovecharon de un "rebaño" que en ese momento pasaba por una dura crisis y le pegaron 3-1.

Realidades opuestas

Para este encuentro, los albiazules tienen que ganar sí o sí para mantenerse cerca de los puestos de Liguilla, pues están a tres puntos del Atlas, que es el octavo de la tabla.

Por su parte, el Guadalajara llegará como el flamante superlíder gracias al fútbol ofensivo y agradable que impone desde la llegada de Diego Milito, aunque se debe mencionar que contra los equipos importantes no ha logrado buenos resultados.

El encuentro se celebrará este sábado 21 de marzo a las 19:05 horas en el Estadio Monterrey.


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