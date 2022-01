´Una chispa revivió el sueño´

Héctor Zepeda, jugador de Borregos habló en exclusiva para Azteca Deportes Noreste y dijo que quiere consagrarse y ayudar a más mexicanos

La entrevista fue vía zoom, su actual estadía en la Unión Americana así lo obligó... Héctor Andrés Zepeda Hernández, oriundo de Baja California y jugador de los Borregos del Tec de Monterrey, atiende con amabilidad la entrevista, con seriedad, sí, pero también con alegría reflejada en su mirada cuando habla sobre cómo recibió la noticia de que fue escogido para el IPP (International Player Pathway), antesala de la NFL.

"En el momento como que no lo dimensionaba todavía, ya después muy contento y muy orgulloso de poder representar al país en este programa, pero a la vez con una responsabilidad de hacer un buen trabajo", dijo en charla exclusiva con Azteca Deportes Noreste.

Zepeda reconoció que está viviendo un sueño que tuvo desde pequeño: "Como muchos jóvenes o niños que empiezan a hacer un deporte, sueñas con el máximo nivel, pero muchas veces esos sueños se nos van muriendo mientras vamos creciendo, sí lo llegué a imaginar cuando empecé a jugar, sin embargo, pasaron los años y lo olvidé, y fue hasta hace unos pocos meses como que volvió a resurgir esa chispa".

Se le interrumpe para pedirle sea específico sobre cuál fue esa chispa: "El contacto que tuve con scouts internacionales, que me dijeron que estaba en las listas para poder llegar al programa, fue ahí cuando decidí apostarle todo a esta oportunidad. Era un sueño llegar a este programa y ahora corresponde trabajar duro y hacer lo que está en mis manos para que más mexicanos puedan llegar a este programa".

Pero Héctor no es el primer liniero ofensivo jugador de Borregos que llega al IPP, y Zepeda ve la raíz de ello en tres factores: "Primero, tiene mucho que ver lo que hizo Isaac (Alarcón), hace tres años que abrió la puerta, incluso fue Máximo González primero, que era liniero ofensivo, él le abrió las puertas a Isaac y así se han ido abriendo para nosotros; segundo, ha sido el coacheo que tuvimos en esos años por allá, y tercero, el reclutamiento que lleva el staff de coaches en Monterrey, al becar a buenos atletas y buenos jugadores se va creando una competencia interna en el día a día en el equipo y eso hace que los jugadores vayan creciendo".

Y claro, él entiende que la autocrítica es parte importante para crecer, y tiene bien claro qué debe de mejorar: "Siempre se puede mejorar en todo, pero sí sé que la diferencia más grande entre el nivel que he jugado y el nivel que juegan ellos es la velocidad, así que es importante mejorar en ese aspecto. Lo que tengo que hacer es aprender y trabajarle duro estas semanas, y si con eso nos alcanza pues adelante".

Sobre su situación personal, reconoce lo importante que ha sido su familia en este proceso, y reveló lo que extrañará de Monterrey mientras esté en la Unión Americana: "La familia es parte importantísima, la más importante de todo y me dice que, lo que haga, lo haga bien, que no haga algo a medias, y me ha apoyado mucho en estos tiempos, y ha estado muy contenta y muy orgullosa de hasta dónde hemos llegado hasta ahorita. Voy a estar unos tres meses sin ir a Monterrey, voy a extrañar a la gente, a mis amigos del equipo, mis amigos del Tec, y la comida también se va a extrañar... el calor no".

Y... ¿quién es su ídolo?

"No tengo un ídolo tal cual, me gusta aprender de muchos jugadores, ahorita en lo que estoy viviendo son mentores, para mí, Isaac (Alarcón) y Alfredo (Gutiérrez), y hay un jugador también que juega en Washington que me gusta mucho, se llama Brandon Scherff, juega la misma posición que yo jugaba en el Tecnológico", respondió.

¿EN QUE CONSISTE EL IPP?

El atleta además hizo una cronología de lo que le espera en la IPP: "Va a empezar el lunes 31 de este mes de enero y de ahí son 10 semanas en las que nos van a entrenar, nos van a preparar, el último día del programa vamos a hacer un combine o un pro day, que son las mismas pruebas que llevan los jugadores que son elegibles al Draft, y básicamente ese día se acaba el programa internacional, a partir de eso las decisiones ya las toma el staff de la NFL para escoger a jugadores".

FAVORITOS EN PLAYOFFS DE NFL

Zepeda se dio tiempo para dar sus pronósticos para la ronda divisional de la NFL: "Cuando quedan poquitos equipos, y que todos están duros, es más difícil inclinarse por uno, pero podrían llegar Green Bay y Chiefs, o no sé si los Bills vayan a pegarle a los Chiefs. Y un favorito sentimental, no lo había pensado, pero los Bills o Cincinnati podría ser, que Bengals llevaba ya muchos años sin ganar un juego de Playoffs".

SE DESPIDE AGRADECIDO

Para finalizar, el entrevistado envió un mensaje a la afición en México: "Agradezco el apoyo que he tenido estos días, no sabía que iba a ser tan apoyado por la gente, voy a hacer todo lo que está en mis manos y en mi poder, en mí no va a quedar para representar bien al futbol americano nacional".