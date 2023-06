Va por revancha al Mundial Juvenil de Muay Thai, en Italia

Emiliano Hernández López, alumno de la Preparatoria 2 de la UANL, participará en el WBC MuayTahi Amazing World Festival, en Venecia.

Con la bravura de los canes “bull terrier inglés”, además del arrojo y astucia de los vaqueros, Emiliano “BTI” Hernández López, estudiante de cuarto semestre de la Preparatoria 2 de la UANL, se prepara para abordar el avión que lo llevara al WBC MuayTahi Amazing World Festival que se llevará a cabo del 22 al 25 de este mes de junio en la ciudad de Venecia, Italia, sitio al que acudirán competidores de todo el mundo.

Con tan sólo 16 años de edad, y con su segunda competencia internacional donde ya tuvo la satisfacción de conquistar un segundo lugar mundial en el año 2022 en Calgary, Canadá, Emiliano, apodado el “BTI” por su parecido en su fiereza y aspecto físico a los canes de la raza Bull Terrier Inglés, tiene la confianza que traer para México el primer lugar de la categoría de menores de 18 años y culminar sus estudios de preparatoria como Campeón mundial juvenil.

“Voy a ir a representar a México y a la Selección Mexicana en Venecia, Italia, dentro de este evento organizado por el Consejo Mundial de Muay Tahi en la ciudad de Venecia, Italia”, comentó Hernández López en su reunión con Óscar Cortés Torres, Director de la Preparatoria 2, a quién el deportista le manifestó que buscará la conquista del título mundial porque su mayor deseo es concluir sus estudios como Vaquero, siendo Campeón mundial.

Acompañado de su mamá, Nancy López, el “BTI” señaló: “Es la segunda ocasión que salgo de México a representar al país, me siento orgulloso, ya que portar los colores de mi bandera haciendo algo que me encanta hacer, que me apasiona, es algo muy significativo para mí, ya que amo hacer esto”, comentó el subcampeón del mundo en Calgary 2022.

Para su compromiso durante el Amazing Muay Thai World Festival, a donde partirá el domingo, el joven estudiante de la Prepa 2 manifestó haber tenido una fuerte preparación incluyendo un campamento de más de seis meses.

Durante su visita a las instalaciones del plantel educativo de la colonia Obispado de la ciudad de Monterrey, el Director de la Preparatoria, Óscar Cortés Torres, se comprometió con su deportista a que los próximos días antes de su compromiso mundial recibirá una aportación económica que le ayude a solventar sus gastos del viaje.

“Estamos haciendo las gestiones necesarias para que reciba nuestro apoyo, tal y como lo hemos hecho en otras ocasiones en que los estudiantes de Prepa 2, no sólo en el área deportivas, sino también en la académica o cultural, nos han representado en eventos de gran relevancia, donde han puesto muy en alto el nombre de nuestra escuela”, comentó Cortés Torres.

Al mismo tiempo, la institución educativa, brindó a Emiliano Hernández través de su Coaching de Programación Neuro Lingüística (PNL), Ricardo Cantú Tadeo, una sesión de técnica de acompañamiento que favorece el proceso de cambio de conductas, costumbres y paradigmas que limitan o distorsionan situaciones a los deportistas y que les impiden alcanzar sus metas en los ámbitos personales y profesionales.

“Esta técnica Coaching de Programación Neuro Lingüistica Deportiva se utiliza continuamente con atletas y equipos deportivos que enfrentan nuevos desafíos, también permite a los actores como atletas, entrenadores o dirigentes a potencializar recursos físicos, mentales y emocionales para lograr sus objetivos”, señaló Cantú Tadeo.

Luego de recrear mentalmente, su proceso rumbo al título del Consejo Mundial de Muay Tahi, Emiliano “BTI” Hernández López, reitero su compromiso de traer a México el cinturón que lo acredite como el campeón mundial juvenil y terminar su Preparatoria siendo un “Vaquero triunfador”.