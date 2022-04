Valentina Letelier triunfa en la vida y en la pista

La patinadora nuevoleonesa habla de su reciente éxito, de los torneos que vienen... y de su familia.

Hablar de Valentina Alejandra Letelier Cartagena es hablar de una de las mejores patinadoras de todos los tiempos en nuestro país, y para muestra, basta un botón que ella misma describe.

"Hace una semana fue el campeonato nacional en Guadalajara para formar parte de la preselección, y gané tres medallas en las tres pruebas en las que competí, entrené bien y no se me dificultó tanto", dijo.

Queda claro, es triunfadora, exitosa, pero a diario tiene que entrenar para ello y combinar el deporte al que ama con algo mucho más sagrado: sus hijos.

"Trato de que mis días rindan al máximo porque tengo dos hijos, dos trabajos, doy clases a niños, trabajo en un colegio, doy clases particulares y trabajo para un municipio, y en los entrenamientos tengo que dar el 100% todos los días porque es lo que me gusta, y mis hijos me acompañan para todas partes, a ellos también les gusta patinar, entonces no batallo mucho en los entrenamientos porque me acompañan y son felices patinando también ellos", dijo Valentina Alejandra.

Al seguir hablando de sus hijos, suspira y sonríe, en la mirada refleja el amor que les tiene.

"Ellos están muy orgullosos de mí, gracias a Dios, siempre los estoy guiando y dando muchos consejos y confían en mí, como me ven entrenando y ven que soy buena; nos llevamos bien en el sentido de que me entienden de que tengo que entrenar, salir de viaje, me entienden y tengo la ayuda de mi mamá y hermana que me los cuidan cuando salgo de viaje", platicó.

Pero retornando a lo deportivo, nos habla de lo que viene a corto plazo en cuanto a competencias.

"En este mes de abril probablemente hagamos una gira en Europa para competir más, y en junio tenemos los World Roller Games (Juegos Mundiales de Patinaje), que son competencias a nivel mundial para los deportes no olímpicos, me gané ese cupo en el Mundial pasado y en el Nacional tenía que ratificarlo para llegar. Espero me vaya muy bien, lograr podio y medallas", comentó.

Pero... ¿cuál es su auto análisis?, se le preguntó a la deportista.

"Soy muy dedicada, no me gusta faltar a los entrenamientos, y si llego a faltar lo recompenso, si se me dificulta venir a entrenar lo cambio rápido o lo hago en mi casa, he perdido muchas cosas por ser dedicada, pero no me pesa, soy feliz. A veces me frustro cuando no me salen bien las cosas, pero lo intentamos hasta que salga", reveló.

Para finalizar la charla realizada en el patinodromo del Centro de Alto Rendimiento (CARE) del Parque Niños Héroes, en pleno mediodía, ´Vale´ expresó su sentir sobre el patinaje y dejó su mensaje a la niñez.

"El patinaje es un deporte muy completo y bonito, a mí me ha ayudado mucho en todos sentidos: salgo, viajo, conozco, para mí es lo máximo, es como una terapia en que me libero entrenando, y para los niños está muy padre, aquí (en el CARE) hay clases de lunes a viernes, los invito a que vengan a entrenar patinaje de velocidad", expresó.

Termina la plática y Valentina se retira, no sin antes firmar el compromiso de que habrá una segunda parte, tal vez antes de los World Roller Games.