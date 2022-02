'Veo a México con la copa del mundo': Mónica Vergara

La seguridad y tranquilidad con que se expresa, provoca que se le crea, ella es Mónica Vergara, directora técnica de la selección mexicana de fútbol femenil, quien sin temor aseguró que ve al tricolor con la Copa del Mundo del 2023.

"Mónica Vergara ve a la selección nacional con la Copa del Mundo, estamos trabajando para eso, sé que me van a decir que estoy loca, pero me sirve trabajar de esa manera con urgencia, el poner el cien por ciento de lo que tengo y siendo consciente de que tengo mucho por crecer y mejorar para poder impactar a todo nuestro país. No debemos de tener miedo de nuestros sueños así que visualizo a México en el 2023 en Australia, cargando una Copa del Mundo", dijo la estratega en entrevista para Tv Azteca Noreste Deportes.