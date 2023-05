Verstappen gana el GP de Mónaco; Checo termina en lugar 16

Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Mónaco, ampliando de esta manera su ventaja como líder en el campeonato de la Fórmula 1.

El resurgir del español Fernando Alonso se confirmó al entrar segundo, su mejor resultado de la temporada con Aston Martin, subiéndose al podio por quinta vez en seis carreras. Esteban Ocon quedó tercero, dándole a Alpina un inusual podio.

Red Bull ha monopolizado el triunfo en cada una de las seis carreras disputadas este año.

