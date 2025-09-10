Cerrar X
EH_DETALLE_d845c967e1
Deportes

Vetan a fan de Bills por agredir a jugadores de Ravens

Fue en el partido de la Jornada 1 de la temporada regular donde el joven empujó y abofeteó a dos jugadores de los Ravens. NFL lo sancionó de manera indefinida

  • 10
  • Septiembre
    2025

Un aficionado de los Buffalo Bills fue vetado de manera indefinida luego de empujar a dos jugadores de Baltimore Ravens durante el primer partido de temporada regular.

Esto sucedió cuando la ofensiva de Baltimore celebraba cerca de las gradas luego de anotar un touchdown. El aficionado empujó primero el casco del receptor DeAndre Hopkins y luego el del mariscal Lamar Jackson. Sin embargo, este último reaccionó de forma inusual, cuando regresó hasta el lugar donde se encontraba el aficionado para después empujarlo.

El QB de Ravens explicó que perdió la calma cuando observó como el aficionado empujo a su compañero para después abofetearlo. Más tarde, en una rueda de prensa, el jugador brindó sus disculpas para el aficionado, a quien le dijo:

"Solo relájate la próxima vez. Puedes hablar basura, pero mantén tus manos quietas." exclamó el mariscal.

La sanción menciona que tiene prohibido el asistir a todos los encuentros y eventos oficiales de la liga, incluido el Super Bowl, el draft y el scouting combine.

A través de un comunicado, la NFL reiteró su política y protocolo frente a las conductas violentas de aficionados, al advertir que cualquier acción puede derivar desde expulsiones hasta acciones legales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_2811c4482e
Buffalo Bills firma remontada épica 41-40 ante Baltimore Ravens
AP_25250671607409_11dd538b9e
Final del US Open entre Sinner y Alcaraz se retrasa por seguridad
AP_25250196404913_be9d1b4c3c
EUA marcha sin victorias en 7 duelos ante rivales 'top 25'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_58_9f864abee4
Trump recuerda a víctimas del 9/11 con acto solemne en Pentágono
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Localizan cuerpo en Parque Tolteca en Guadalupe
INFO_7_UNA_FOTO_5_6b401c6293
Pipa de gas siniestrada no contaba con pólizas de seguro
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×