Vetan a fan de Bills por agredir a jugadores de Ravens

Un aficionado de los Buffalo Bills fue vetado de manera indefinida luego de empujar a dos jugadores de Baltimore Ravens durante el primer partido de temporada regular.

Esto sucedió cuando la ofensiva de Baltimore celebraba cerca de las gradas luego de anotar un touchdown. El aficionado empujó primero el casco del receptor DeAndre Hopkins y luego el del mariscal Lamar Jackson. Sin embargo, este último reaccionó de forma inusual, cuando regresó hasta el lugar donde se encontraba el aficionado para después empujarlo.

Lamar really shoved a Bills fan 😬 pic.twitter.com/jctfzJTiD7 — Buffalo Origin Story (@BuffOriginStory) September 8, 2025

El QB de Ravens explicó que perdió la calma cuando observó como el aficionado empujo a su compañero para después abofetearlo. Más tarde, en una rueda de prensa, el jugador brindó sus disculpas para el aficionado, a quien le dijo:

"Solo relájate la próxima vez. Puedes hablar basura, pero mantén tus manos quietas." exclamó el mariscal.

La sanción menciona que tiene prohibido el asistir a todos los encuentros y eventos oficiales de la liga, incluido el Super Bowl, el draft y el scouting combine.

A través de un comunicado, la NFL reiteró su política y protocolo frente a las conductas violentas de aficionados, al advertir que cualquier acción puede derivar desde expulsiones hasta acciones legales.

