Vinicius no renovaría con el Real Madrid, según The Athletic

Vinícius Júnior no renovará con el Real Madrid.

De acuerdo con The Athletic, el atacante brasileño le habría comunicado al club que no desea extender su contrato debido a su tensa relación con Xabi Alonso.

Según el medio, el jugador de 25 años informó de su decisión a Florentino Pérez a finales de octubre durante una plática entre ambos.

Antes de que se conociera esta información, diversos medios habían reportado que la relación entre el entrenador y el jugador se había deteriorado, lo que habría estancado las negociaciones por su nuevo contrato.

“Vini” tiene contrato vigente hasta junio de 2027 y está valuado en 150 millones de euros. Uno de los destinos que más ha sonado para su posible fichaje es la liga de Arabia Saudita.

Desde que firmó su último contrato en 2022, aceptó una cláusula de rescisión de 1,000 millones de euros, y los rumores sobre una posible salida del brasileño hacia Arabia comenzaron en 2023 y se han intensificado desde entonces.

