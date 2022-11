'Voy a defender mi tierra', asegura Sergio Garza

El torero regiomontano, Sergio Garza, estará este viernes 11 de noviembre en la plaza de toros Monumental Monterrey en Nuevo León.

“Dios es quien me apodera”… así de tajante y seguro se manifestó el diestro regiomontano Sergio Garza en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte previo a la corrida donde participará el viernes en la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” en compañía del torero tlaxcalteca Sergio Flores y el hidrocálido Luis David Adame, quienes lidiarán un precioso encierro de Boquilla del Carmen y en la que, aseguró, saldrá nuevamente a darlo todo para dar un paso más en el largo y sinuoso camino para convertirse un día en la figura del toreo regiomontano.



“Tengo un equipo de trabajo que, más que eso, son mis amigos y que me han apoyado enormemente a lo largo de mi carrera, pero quien me apodera no es otro más que Dios, y es él que -con su manto protector- ha encaminado mis pasos para disfrutar mi profesión más allá de demostrar lo que soy como ser humano y como torero. Las dificultades propias de la profesión de torero son bendiciones que me fortalecen y cada vez me dan más claridad para seguir adelante en mi lucha para convertirme en la figura del toreo regiomontano que, por la grandiosidad de la historia, la ciudad reclama y se merece”, dijo muy seguro de sí mismo el diestro.



“Ojalá que el público venga este viernes a la plaza para motivarnos aún más a salir a darlo todo”, comentó el espada, quien reconoció haber pasado por una situación personal y familiar muy difícil con la pérdida de un primo muy allegado a él, y la enfermedad de su abuelo, a las que tuvo que sobreponerse y lograr conquistar el triunfo en la pasada corrida charra, donde el regiomontano, a base de valor, voluntad y torería, justificó las cuatro orejas que en aquella ocasión le fueron otorgadas.



“Venía de pasar por el dolor de la pérdida de mi primo que se junto con un momento muy difícil en la salud de mi abuelito, pero Dios me dio la fuerza para estar más torero que nunca y salir inspirado aquella noche, para recrearme y disfrutar junto con el publico la emoción de mi toreo”, señaló el diestro.



“El cartel de este viernes, donde la empresa -a la que agradezco en el alma me hayan repetido-, es muy bonito porque el matador Sergio Flores y Luis David son dos toreros que ‘aprietan’ mucho, porque salen a hacer lo suyo y no se dejan ganar la pelea” indicó el diestro, quien agregó: “Pero yo voy a defender mi tierra, mi plaza y no me voy a dejar, porque voy por todas a refrendar mi triunfo de la corrida de septiembre pasado”.



En torno a la grata evolución en la interpretación de su toreo, el diestro señaló: “Hoy, sin prisas y sin presiones, disfruto mi quehacer, disfruto cada paso, cada lance, cada pase de mi toreo y me estoy gustando tanto que al terminar cada tarde en el balance que hago dejo en claro que nada me quedo a deber, me entrego todo como la haré el viernes frente a los toros de Boquilla del Carmen”, puntualizó el diestro.



Los boletos para esta sensacional corrida están a disposición del público en general en las taquillas de la plaza en un horario de 11:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 19:00 horas, o si gusta, puede adquirirlos también en superboletos.com.