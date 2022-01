Washington presentará nombre y logotipo el 2 de febrero

Washington, D.C.- El equipo de fútbol de Washington anunció que dará a conocer su nuevo nombre y logotipo el 2 de febrero de 2022.

El presidente del equipo, Jason Wright, descartó dos nombres potenciales, Wolves y RedWolves, citando marcas registradas de otros equipos.

Washington ha estado usando "Equipo de fútbol" como su apodo desde que retiró el anterior en julio de 2020.

La organización abandonó su viejo nombre en julio del 2020 después de décadas de quejas de que era racista hacia los indígenas estadounidenses y la reciente presión de sus patrocinadores. Tomaron la decisión de llevar el nombre de Washington Football Team esa temporada y que mantuvieron durante el 2021 mientras que la oficina central realizaba el proceso de cambio de nombre.

"Nuestro camino hacia una nueva identidad ha sido un maratón, no una carrera corta", dijo Wright durante el video. "Para hacerlo bien, hemos tomado seriamente cada proceso del camino y el destino es una suma de todas esas partes".

The wait is almost over



Mark your calendars: 2.2.22 pic.twitter.com/6Ofhfya5sA