Wolves despide a Vitor Pereira tras pésimo inicio en la Premier

El Wolverhampton despidió al entrenador Vitor Pereira tras un inicio desastroso en la Liga Premier, donde el equipo suma apenas dos puntos en diez partidos

  • 02
  • Noviembre
    2025

El Wolverhampton despidió al entrenador Vitor Pereira tras un inicio desastroso en la Liga Premier, donde el equipo suma apenas dos puntos en diez partidos.

Pereira, quien asumió el cargo en diciembre pasado y logró mantener al club en primera división, había renovado contrato por tres años en septiembre.

Sin embargo, la directiva consideró que “los resultados y el rendimiento están por debajo de los estándares aceptables”.

El técnico portugués se marcha junto a su cuerpo técnico después de ocho derrotas y dos empates en la temporada. En su último partido, los Wolves cayeron 3-0 ante el Fulham.

Los entrenadores de los equipos sub21 y sub18, James Collins y Richard Walker, dirigirán los entrenamientos de forma provisional mientras se elige un nuevo estratega.

Los Wolves enfrentan una crisis marcada por la venta de figuras clave como Matheus Cunha y Rayan Ait-Nouri, además de problemas de lesiones. El equipo ocupa el último lugar de la Premier y ha concedido más goles que cualquier otro club.


