WWE regresa a la Arena Monterrey luego de cinco años

Cinco años tuvieron que pasar para que le Sultana del Norte volviera a sentir una experiencia de Wrestling de talla mundial de la mano de la WWE y su LiveShow.

Aficionados de todas las edades se dieron cita en la Arena Monterrey para ver a sus superestrellas favoritas realizar los movimientos que ven en televisión semana tras semana.



La velada luchística comenzaría a las 20:00 horas de la noche, con un homenaje al recientemente fallecido Don Humberto Garza, icono de la lucha libre regiomontana, al cual le dedicaron las clásicas 10 campanadas y una ola de aplausos que retumbaron en todo el recinto.



Las acciones comenzarían con un toque muy mexicano, El Legado del Fantasma se enfrentaría ante los de casa, los Regios; Ángel Garza y Humberto Carrillo, el lugar explotó en cuanto la música de los hijos de la Sultana del Norte sonó en la Arena.



El público se entregó durante todo el combate, y al final los primos Garza se llevarían la victoria por conteo de 3 a manos de Ángel, quienes al final agradecerían a los aficionados las condolencias y le darían un mensaje a todos los pequeños amantes del Wrestling: 'Lucha por tus sueños, porque un día estuvimos ahí, y hoy somos superestrellas de WWE'.





Después le tocaría a las féminas, con una triple amenaza entre Nikki Cross, Danna Brooke y Tamina, en el que se disputaría el campeonato 24/7 el cual terminaría reteniendo Brooke.



Posteriormente tendríamos la aparición de Alpha Academy, que se metería con la afición Regia, pero al desquite saldrían 2 de los consentidos del WWE Universe: Kevin Owens y Johnny Gargano, quienes se llevarían la victoria después de hacer vibrar a la fanaticada con un gran performance dentro del cuadrilátero.



La emoción escalaría de manera exponencial cuando The Judgment Day salió a escena comandado por el internacional Finn Balor, que se enfrentaría a la tercia de Raquel Rodriguez, el apodado fenomenal; AJ Styles y el mexicano; Rey Mysterio, que se llevó una de las más grandes ovaciones de la noche.







El público se mantendría al filo de la butaca durante toda la lucha pero toda la arena se pondría de pie al ver el preámbulo del '619', movida con la que Rey Mysterio culminaría la luch, y entre los gritos eufóricos de los asistentes se despidió el mexicano, no sin antes enviarle un mensaje al 'traicionero' de su hijo: Domink Mysterio, que por cierto fue expulsado por el referí al intervenir el combate... 'Domink es pu.....', un grito que fue acompañado por todo el recinto.



El ring se volvería a pintar de verde, blanco y rojo cuando el mexicano Santos Escobar se enfrentó a uno de los viejos conocidos Dolph Ziggler, aunque en este caso el local no se llevaría los aplausos de la afición, al contrario, fue fuertemente abucheado por el público Regio, aunque se terminó llevando la victoria



Las mujeres se apoderarían de nuevo del cuadrilátero con el duelo por el Women's Raw Champion entre Bayley y la actual monarca; Bianca Belair, quien retuvo su campeonato por conteo de 3.



10:40 de la noche, era momento del Main Event, todos se levantaron de sus asientos para darle la bienvenida al 'Bro' Matt Riddle, recibir entre abucheos al Mr. Money In The Bank Austin Theory y ovacionar al 'Arquitecto' y actual United State Champions: Seth Rollins.



Y la noche terminaría con Rollins reteniendo el título, y un público Regio que se fue a casa contenta, por haber vivido una noche de acción y entretenimiento.