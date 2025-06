Y una más, Jordania clasifica a un Mundial por primera vez

Por primera vez en su historia, Jordania participará en una Copa Mundial de la FIFA.

El equipo árabe selló su boleto a la justa de 2026 tras beneficiarse del triunfo de Corea del Sur 0-2 ante Irak en Basora, resultado que cerró el Grupo B de la zona asiática con ambos clasificados de forma directa.

Los jordanos, que venían de un destacado desempeño en la Copa Asiática 2023, donde llegaron hasta la final, confirman que están viviendo su mejor época futbolística.

Jordania estuvo cerca de clasificarse al Mundial en ciclos anteriores, pero siempre quedó a las puertas. Su intento más recordado fue en la eliminatoria rumbo a Brasil 2014, cuando cayó en el repechaje intercontinental ante Uruguay por un marcador global de 5-0.

Ahora, con una generación joven y ambiciosa, los Bravos del desierto han dado el paso definitivo para estar entre los mejores del mundo.

