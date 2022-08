Ya es 'clásico' la falta de goles

De todos los derbis de la Primera División del futbol soccer mexicano, el regio es el que registra menos dianas.

El 0-0 de la edición 128 del Clásico Regiomontano entre Rayados y Tigres es el reflejo de lo que vive el duelo fraternal en los últimos años, en los cuales sufre escasez de goles, a tal grado de que es el derbi nacional con menos dianas, tomando en cuenta los últimos 10 duelos de cada Clásico de las Primera División del futbol soccer mexicano.



En las últimas 10 batallas entre ellos, Monterrey y los felinos apenas registran 15 dianas en total, cifra que está por abajo de otros derbis de la Primera División del futbol soccer mexicano, como América Vs. Cruz Azul, Chivas Vs. Atlas, América Vs. Pumas y América Vs. Chivas.

ENTÉRATE

Estos son los goles que se han marcado en cada Clásico de la Liga MX, al tomar en cuenta los últimos 10 encuentros de cada derbi:

CLÁSICO GOLES

América Vs. Cruz Azul 25

Chivas Vs. Atlas 23

América Vs. Pumas 23

América Vs. Chivas 19

Rayados Vs. Tigres 15

—

POCOS GOLES

Estos son los últimos 10 Clásicos Regios entre Rayados y Tigres en la Liga MX:

EDICIÓN MARCADOR GOLES

119 Tigres 0-0 Rayados 0

120 Rayados 1-1 Tigres 2

121 Rayados 1-0 Tigres 1

122 Tigres 1-0 Rayados 1

123 Rayados 0-2 Tigres 2

124 Rayados 0-2 Tigres 2

125 Tigres 2-1 Rayados 3

126 Rayados 2-0 Tigres 2

127 Tigres 2-0 Rayados 2

128 Rayados 0-0 Tigres 0

TOTAL 15

NOTA... El promedio de goles por juego, en estos recientes 10 Clásicos Regios varoniles, es de 1.5 dianas.