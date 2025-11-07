¿Ya la hizo? Rayados suma cinco años sin perder la última fecha

Así como si nada llegó la última jornada de la Liga MX, en la cual todavía no hay nada decidido, por lo que es vital para todos los equipos ganar, o al menos no perder, algo que se le da bien al Monterrey desde hace varios años.

La última vez que Rayados perdió un partido de jornada 17, fue en el Guardianes 2020, semestre en el que cayó justamente frente al que será su rival este sábado: Chivas y como visitante.

En aquella ocasión, los entonces comandados por el "Turco" Mohamed perdieron 3-1 gracias a los tantos de Ángel Zaldívar, Alexis Vega y el "Canelo" Angulo; mientras que por el Monterrey descontó Avilés Hurtado. Ese torneo el equipo fue eliminado en Repechaje contra el Puebla.

Desde entonces, los albiazules acumularon nueve torneos seguidos donde no perdieron en el cierre de la Liga, logrando marca de seis victorias y tres empates.

Aunque el Monterrey ya no aspira a más que terminar en tercer lugar, necesita ganar para mantener la confianza y terminar lo más alto posible en la tabla, porque la ventaja de avanzar por mejor lugar puede ser vital.

Por su lado, Chivas está prácticamente condenado a terminar en el sexto lugar y el empate le bastaría para esto; aunque si pierde y Juárez gana, podría bajar al séptimo puesto y perder su boleto directo a Liguilla.

Comentarios