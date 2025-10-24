Cerrar X
¡Ya no le pesa! Rayados tiene dominado a Cruz Azul de visita

Durante los últimos cuatro años, Monterrey jugó ocho partidos fuera de casa, ganó cuatro, empató tres y solo perdió uno en todas las competencias

  • 24
  • Octubre
    2025

Cada equipo del mundo tiene uno que, sin importar lo diferente que pueda tener su situación, siempre tendrá problemas a la hora de medirse a un rival en especial; en el caso de Rayados, este es Cruz Azul.

Históricamente, el cuadro albiazul tiene muchos problemas a la hora de medirse a los capitalinos, particularmente jugando fuera de casa; hasta hace poco tiempo, que los regios le tomaron la medida a la "Máquina".

Durante los últimos cuatro años, Monterrey jugó en las diferentes "casas" de los cementeros en un total de ocho partidos entre Liga, Liguilla y Concachampions, de estos, la visita ganó cuatro y empató tres y perdió solo uno.

Dentro de esta buena racha va incluida una goleada de 4-1 en las Semifinales de la Concachampions 2021, donde Cruz Azul llegaba como favorito para ganarla, pues venía como vigente campeón de Liga.

Quizá la única "mancha" dentro del registro sería en la Semifinal de Vuelta del Clausura 2024, donde Rayados ganó 2-1 el partido, pero quedó eliminado por posición en la tabla.

Será este sábado cuando dos de los mejores del campeonato se enfrenten una vez más, ahora en el Estadio Olímpico Universitario, donde buscarán seguirle el paso al Toluca, que está como líder absoluto de la Liga.


