Whats_App_Image_2025_11_14_at_11_59_54_PM_a91eb35923
Deportes

Zarazúa firma doble triunfo y México remonta a Dinamarca

La tapatía ganó singles y dobles en una misma noche para revertir la serie y dar a México su primera victoria en los Playoffs rumbo al duelo ante Canadá.

  • 15
  • Noviembre
    2025

México sobrevivió a una noche que empezó torcida y terminó con celebración gracias a Renata Zarazúa, quien se convirtió en la gran figura al conseguir dos victorias en el mismo día para darle la remontada 2-1 al equipo nacional frente a Dinamarca en los Playoffs de la Billie Jean King Cup by Gainbridge.

La serie arrancó con un golpe duro: Victoria Rodríguez cayó 6-4, 6-4 ante Rebecca Munk Mortensen, cortando la racha mexicana de cinco triunfos consecutivos en el torneo. El público se quedó en silencio… pero la noche todavía tenía historia por escribir.

Ahí apareció Zarazúa, encendida, persistente, con ese modo competitivo que ha marcado su temporada. Enfrentó a Johanne Christine Svendsen y, pese a perder el primer set, ajustó, empujó y terminó ganando 5-7, 6-3, 6-3. La tapatía cerró el duelo con cinco juegos seguidos en el tercero, un mensaje claro: México no se rendía.

Pero Renata no había terminado. Media hora después regresó a la cancha —sin señales de desgaste— para unirse a Giuliana Olmos en el punto de dobles. La dupla mexicana dominó el primer set 6-3 y, aunque las danesas reaccionaron en el segundo, Olmos y Zarazúa supieron apretar cuando importaba: 7-5 y triunfo para México.

WhatsApp Image 2025-11-14 at 11.59.54 PM (1).jpeg

Así, con un doblete heroico, Zarazúa convirtió una noche complicada en la primera victoria mexicana dentro de esta eliminatoria.

Dinamarca enfrentará este sábado a Canadá, mientras México descansará para volver el domingo ante las canadienses, ya con su motor anímico encendido.


