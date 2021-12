30 aniversario del fallecimiento de Freddie Mercury

Freddie Mercury la leyenda del Rock, su fallecimiento ocurrió el 24 de noviembre de 1991 en Kensington en Londres, y fue una bronconeumonía, causada por el VIH.

Freddie Mercury su legado, junto con Queen, siguen vivos entre las personas, fans o no, pues su música conocida y cantada por todos es sinónimo de éxito y cultura popular.

Farrokh Bulsara era su nombre de nacimiento, y su lugar de origen fue Stone Town en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946, y formó la legendaria banda Queen en 1970 junto al guitarrista Brian May, el bajista John Deacon y el baterista Roger Taylor.

Certificado de nacimiento de Mercury.

Vida de Freddie Mercury

En 1980 lanzaron “Another One Bites to Dust”, y al año siguiente sacaron un álbum compilatorio de sus grandes éxitos de la que se recuerda la enigmática Bohemian Rhapsody.

Dentro de sus cualidades destaca su destreza vocal, su carisma con el público y sus compañeros, quienes lo describían como humilde, usaba generalmente trajes ajustados al cuerpo, e investigaba con sus asesores nuevas ideas después de los conciertos. A pesar de ser pública su bisexualidad, siempre mantuvo sus relaciones en privado y nunca se casó.

Freddie nunca hablaba de su sexualidad en público y la prensa, cuando le preguntaban él solía salir con respuestas ingeniosas y lo suficientemente ambiguas.

La Unión Internacional Astronómica de Pequeños Planetas (IAU) nombró a un asteroide con su nombre en 1991, el mismo año en que murió.

¿Cómo murió Freddie Mercury y cuando?

Su fallecimiento ocurrió el 24 de noviembre de 1991 en Kensington en Londres, y fue una bronconeumonía, causada por el VIH a sus 45 años de edad. Los meses finales antes de su muerte el cantante se encerró en su casa en Londres junto cos sus amigos más cercanos para ver esperar su partida final.

Un día antes de su muerte, dio a conocer al mundo su enfermedad al mundo dio a conocer este mensaje

“En virtud de las enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo de HIV y que por lo tanto padezco de SIDA. Creía adecuado mantener en secreto esta situación hasta la fecha para conseguir la tranquilidad de quienes me rodean. Pero llegó el momento para que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra esta terrible enfermedad” Freddie Mercury

Imagen representativa de los últimos momentos de Freddie Mercury antes de morir.