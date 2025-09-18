31 minutos tendrá su propia sesión de 'Tiny Desk'

El popular programa chileno de televisión infantil 31 minutos está a punto de marcar un hito en la música y el entretenimiento, luego de que se confirmara que tendrá su propia sesión en el prestigioso Tiny Desk Concert, la icónica serie de presentaciones producida por la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

NPR informó en un comunicado que la quinta edición anual de esta serie arrancó el pasado 15 de septiembre con la participación del argentino Fito Páez, y continuó el 17 del mismo mes con la artista brasileña Luiza Brina.

“El Tiny es la celebración anual de NPR Music para el Mes de la Herencia Hispana, destacando la riqueza, diversidad e influencia global de la música latina. Curado y producido por Felix Contreras y Anamaria Sayre, coanfitriones de Alt.Latino, la edición continúa presentando conciertos únicos e innovadores que amplifican la creatividad del Tiny Desk y reafirma su posición como plataforma de lanzamiento para músicos vanguardistas.”

La esperada presentación de 31 minutos estará disponible el 6 de octubre a través del canal de YouTube de NPR Music y en el sitio oficial NPR.org.

Como parte de la experiencia, los fanáticos podrán acceder a contenido extra, incluidos artículos exclusivos y material detrás de cámaras del concierto.

Con esta participación, 31 minutos se suma a la lista de artistas internacionales que han pasado por el pequeño escritorio más famoso de la música, llevando a sus entrañables personajes y su sello humorístico a un escenario que celebra la diversidad cultural y musical del mundo.

