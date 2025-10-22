'A pesar de ti': una historia de amor, pérdida y resiliencia

Una historia de crecimiento personal, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia es como el director Josh Boone describe su cinta "A pesar de ti", la cual está basada en el libro bestseller Regretting You de la escritora Colleen Hoover.

La película cuenta la historia de Morgan Grant (Allison Williams) y su hija Clara (Mckenna Grace), quienes, tras un accidente devastador que acaba con la vida del padre y la tía de Clara, descubren una traición impactante que las obliga a afrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente.

En el elenco también destacan Mason Thames, Dave Franco, Willa Fitzgerald y Scott Eastwood.

“Fue un poco aterrador hacer esta película porque prácticamente es uno de mis primeros papeles de adulta, por fin interpreto a alguien de mi edad”, afirmó Grace, quien es conocida por dar vida a papeles de protagonistas cuando eran niños.

“Me emociona que se presente una gran historia de resiliencia y amor con esta y sobre todo que haya sido Mason quien estuvo a mi lado en este proceso”.

Tanto Grace como Thames dedicaron mucho tiempo previo a la filmación conociéndose y leyendo la historia para poder presentar una gran química en la pantalla y hasta imprimir su propio sello en Clara y Liam, la pareja protagonista.

“La historia es una montaña rusa de emociones para quien la vea en la pantalla, incluso para aquellos que conocen el libro y de qué va la trama; sin embargo, es fácil conectar con ella porque son simplemente dos personas rotas que se encuentran y que eso es todo lo que necesitan”, indicó Thames.

La adaptación cinematográfica de esta novela de Hoover es de las más esperadas por sus seguidores, tras el estreno de Romper el círculo en 2024.

