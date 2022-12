Abuchean a Elon Musk en show de comedia de Chappelle

Dave Chappelle le pidió a la multitud en su programa de comedia que “haga algo de ruido por el hombre más rico del mundo”; y lo hicieron, con muchos abucheos.



Fue una aparición bastante incómoda para Elon Musk , el nuevo dueño de Twitter, en el show de Chappelle con Chris Rock, el domingo por la noche, en el Chase Center de San Francisco. Al final del programa, Chappelle habló sobre la necesidad de llevarse bien y comunicarse con personas con diferentes puntos de vista y perspectivas.



El comediante invitó a Musk a subir al escenario y el multimillonario obedeció, vistiendo una camiseta de 'I Love Twitter' y para su sorpresa, muchos abucheos se escucharon en el recinto, durante varios minutos.



