Abuela la rompe en OnlyFans; hasta sus ex están suscritos

Conoce a Gina Stewar, mejor conocida como "la abuela más sensual del mundo"

Estados Unidos.- La edad no es un impedimento para formar parte del popular sitio de contenido para adultos: OnlyFans.

Y a sus 51 años de edad, Gina Stewart es conocida como la "abuela más sensual del mundo" y podrás disfrutar de sus curvilineas en su cuenta de OnlyFans.

En cuenta de Instagram, Gina comparte consejos de belleza y alimentación, pero es en OnlyFans en donde ha cautivado a más seguidores, incluso tres de ellos son sus exparejas.

Tal parece que no vieron lo que tenían enfrente y ahora sus exnovios, le piden fotos, incluso otro le pidió una sesión más subida de tono para lo que tuvo que pagar un poco más para cumplir su deseo.

"Dicen que soy yo, la que se escapó y me comparan con sus esposas. Solo soy una fantasía para ellos", afirmó Gina al diario británico Daily Star.

Gina, originaria de Australia se convirtió en abuela muy joven y ahora tiene tres nietos. También cuida su salud, lo cual se refleja en su cuerpo estilizado.

Cuestionada sobre la posibilidad de regresar con alguno de sus exparejas, la rubia mujer contestó lo siguiente: "Me sorprende un poco y tengo ex que me piden fotos. Pero creo que un ex es un ex por una razón y nunca retrocedería".

Aunque admite que se siente halagada al ser buscada por sus exparejas en OnlyFans, tiene claro que esto puede generarle un problema no solo a ellos, sino a ella misma y por eso tiene cuidado con las situaciones que surgen todo el tiempo así", pero no solo ellos, también los esposos de sus amigas se vuelven locos por ella.

"Incluso he tenido maridos de amigas que se vuelven locos por mí una vez que se enteran de mi OnlyFans y no me dejan en paz. Solo les digo que están obsesionados con la fantasía: OnlyFans es solo una fantasía", dijo Gina.

La sensual mujer recibe todo el tiempo propuestas de matrimonio, dinero y regalos, sin embargo, se mantiene en alerta y por precaución rechaza la ofertas.