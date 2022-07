Abundan las sorpresas en la Comic-Con

Regresó la fiesta de la cultura pop en modalidad presencial, con paneles muy interesantes y anuncios de próximos filmes.

Dwayne Johnson, también conocido como "The Rock", robó protagonismo en la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento, donde presentó Black Adam, su debut en el cine de superhéroes y la gran apuesta de la factoría DC Comics en la pantalla grande.

"Es una nueva era en el universo DC, hemos escuchado a los fans, que son lo más importante", prometió el actor ante miles de aficionados congregados en el Centro de Convenciones de San Diego. Tal es la apuesta por este filme que el propio Johnson apareció en la convención suspendido en el aire y disfrazado del personaje Black Adam. El filme llegará a la cartelera el 21 de octubre.

Promete no decepcionar a los fans

George R.R. Martin, el autor y creador de Game of Thrones, acudió el viernes a la Comic-Con, para presentar House of the Dragon, la precuela con la que HBO intentará replicar el éxito de una de las series más vistas de la historia de la televisión. "Mis libros y mis personajes son como mis niños, así que cuando vendes los derechos de tus niños te preguntas cómo los tratarán. Pero he tenido mucha suerte, han hecho un gran trabajo", aseguró Martin.

Posee presupuesto en abundancia

El público de la Comic-Con pudo ver un adelanto de la serie The Rings of Power (Los anillos de poder) de la saga de El Señor de los Anillos. Amazon Studios develó el nuevo tráiler de la serie que se desarrolla miles de años antes de los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien.

Según reportes es la serie más costosa hecha hasta ahora, con un presupuesto de $465 millones de dólares.

Con presencia mexicana

El actor mexicano Tenoch Huerta fue parte del panel de actores que estuvieron en la presentación Black Panther: Wakanda Forever. "Vengo de un barrio y, gracias a la inclusión, estoy aquí. Muchos niños en el barrio nos están viendo y soñando estar aquí y lo van a lograr", compartió el histrión, quien dará vida al príncipe marino Namor, otra mexicana, Mabel Cadena, también será parte del elenco.