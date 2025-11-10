Acusan a Nawat Itsaragrisil de detención de mexicanos

El presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, enfrenta nuevas acusaciones tras denunciar ante la policía a una marca patrocinadora del certamen Miss Universo 2025, vinculada a una empresa filipina de juegos en línea, una actividad ilegal en Tailandia.

De acuerdo con varias fuentes, la denuncia de Nawat provocó un operativo policial que terminó con el arresto de trabajadores mexicanos del equipo de producción del evento.

“Estaban desayunando cuando llegó la policía; se llevaron a todos los mexicanos, a los maquiladores”, relató.

Masjuan aclaró que el empresario tailandés no sabía que las personas afectadas eran mexicanas, aunque el hecho incrementó la tensión diplomática entre las delegaciones de ambos países.

El episodio se suma al reciente escándalo protagonizado por Nawat, quien interrumpió e insultó públicamente a Fátima Bosch, representante mexicana, durante un acto oficial.

Aunque ofreció disculpas públicas, su imagen dentro del mundo de los certámenes de belleza sigue deteriorándose.

La organización mexicana, liderada por Raúl Rocha Cantú, anunció que emprenderá acciones legales contra el empresario.

Mientras tanto, Miss Universo no ha emitido un comunicado sobre el incidente ni sobre la presunta relación del certamen con una empresa ligada a las apuestas.

Comentarios