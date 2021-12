Adela Micha se disculpa por comentario sobre Silvia Pinal

La periodista se disculpó con la familia Pinal y sostuvo que es parte de su profesión anticiparse a los hechos

CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Adela Micha se disculpó por el comentario sobre la salud de la actriz Silvia Pinal, quien el pasado jueves fue hospitalizada de emergencia por dar positivo a Covid.

La periodista mexicana y conductora de noticias aclaró que su intensión no fue hablar mal de la diva mexicana y que es parte de su profesión adelantarse a los hechos.

"Me estaban diciendo que durante el corte cuando me dijeron de la salud de Silvia Pinal, yo les dije, 'preparen la entrevista' porque le había escrito a Alejandra Guzmán para decirle que si me tomaba una llamada y sí comenté 'no se vaya a morir', porque es mayor, le da Covid, tiene 91 años y con una falla cardiaca hace seis meses", confesó.

Asimismo, Micha ofreció a través de redes sociales una disculpa a la familia Pinal por lo dicho sobre la productora de televisión.