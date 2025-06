Adrián Marcelo le ofrece $1 mdp a Belinda tras insultarla

Después de desatar la polémica en una entrevista con Fabiola Martinez, en donde se habló de la relación que sostuvo la conductora con el comediante Alex Montiel, quien también es conocido como "El Escorpion Dorado", Adrían Marcelo volvió a ser tendencia, pero esta vez por un comentario sobre Belinda.

El comediante regio compartió una "reflexión" sobre la vida amorosa de la cantante, quien recientemente se hizo viral gracias a un trend que utiliza su tema "Heterocromía", el cual está dedicado a una expareja, pero las palabras que utilizó Adrián fueron las que causaron polémica.

El comentario publicado en su cuenta de X, el cual Adrián Marcelo aseguró después que trataba de halagar a la cantante, fue interpretado por muchos como una ofensa directa.

"Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una 'prostituta' de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz".

Después de esto, la publicación no tardó en viralizarse al utilizar el término "prostituta de altísima gama" para referirse a Belinda en la publicación, la cual ya no está disponible.

Después de que causara revuelo, Adrian Marcelo decidió responder a la polémica y le ofreció una disculpa pública a la cantante, pero de igual forma, esta dividió opiniones.

"Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario". En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus éxitos. Perdóname, Beli. "Amigos por siempre", se puede leer en la publicación.

Que el también influencer regio ofreciera un millón de pesos para que la cantante asista a su programa y escuche sus disculpas fue interpretado por algunos como un intento de enmendar su error, pero para otros es una forma de seguir capitalizando la controversia.

Hasta el momento, Belinda no ha respondido públicamente a los comentarios ni a la “invitación” de Adrián Marcelo.

