Afirma fanática de RBD que sí pago los boletos a abuelito

Se hizo viral el caso de Karla, quién al llorar por no haber podido realizar la compra de los boletos de RBD con su tarjeta, fue ayudada por un abuelito.

Karla Silva fue una de las primeras fanáticas en acampar el martes por la noche, para adquirir los boletos de RBD.

Karla organizó los números y orden de la fila, para no tener malos entendidos y mientras estaba esperando su turno, su tarjeta no paso.

Karla lloraba y un grupo de jóvenes y un señor de nombre Mauro Luna Garza, se acercaron para brindarle apoyo a Karla Silva y el señor Mauro Luna Garza le prestó su tarjeta para pagarle los boletos.

“En ese momento le transferí 8 y lo que faltó se lo di saliendo de La Fundidora. A mí no me van a andar bufando ¡Que no pague! Y no es mi abuelito, es el abuelito de una de las fans” dijo Karla Silva.

Mucha incógnita fue la que tuvieron usuarios de redes sociales al preguntarse si le pago al señor Mauro.

“Si, el abuelito de Leslie, ellos traían 2 tarjetas compraron con una y pues tenían de sobra esa y ya Leslie se acercó conmigo y, pues me dijo que me prestaba la tarjeta de su abuelito, le transfería primero $8,000 cuando le transferí los 8 fue cuando fuimos a la ventanilla y ya saliendo fui al banco primero, porque el banco tampoco no se podía, no supieron ni el por qué, pero ya después me hicieron reposición de la tarjeta y cuando me la hicieron le transferí lo faltante”, expresó Karla Silva.

La fanática de RBD aún no sabe por qué el NIP de su tarjeta fue rechazado.

“No sé si por los nervios la bloquee de tanto pasarla, si, si estaba bien nerviosa de verdad no podía con la felicidad de que era de las primeras y ya iba a comprar mi boleto y ya estaban seleccionados mis boletos y no pasó, yo digo que me equivoqué en las primeras dos y se bloqueó no sé” mencionó Karla.

La fanática asistirá con Leslie, Héctor y los compañeros de REBELDE MONTERREY y dice no prestar atención a los comentarios negativos.