Agrede Pablo Montero a reportera regia en Saltillo

El cantante sostuvo una acalorada discusión con la reportera Italia Herrera de Azteca Noreste en la Feria de Saltillo.

Una reportera de TV Azteca Noreste y corresponsal de Ventaneando fue agredida por el cantante Pablo Montero previo a su presentación en el Teatro del Pueblo en Saltillo.

Italia Herrera contó a El Horizonte que Montero comenzó a comportarse de manera agresiva luego de que se le cuestionara sobre lo que comentaban algunos conductores y actores sobre la idea de que entrara a un centro de rehabilitación.

Al cuestionarle eso, no quiso responder nada y después de varios segundos se dejó ir en contra de la periodista a quién de manera agresiva le quiso arrebatar su celular y le pedía que borrara el video sobre su reacción a la pregunta que le había realizado.

"Se vino para conmigo y atrás de mí tenía un guardia de seguridad que me estaba pidiendo que borrara el video, después de eso le dije ´espérate no me puedes obligar a borrar el video´, después me dijo ´te voy a traer al gobernador de Saltillo pendeja, te voy a traer a la policía, me empezó a decir malas palabras de que ´pendeja bórralo´", contó Herrera.

La compañera periodista señaló que el cantante siguió comportándose de manera agresiva e incluso agredió a su compañero y lo golpeó en el pecho.

Agregó que los guardias no los dejaban salir por ordenes del famoso, pues les decía que no se irían hasta que borraran el video, sin embargo, al borrar el video Montero seguía gritándoles e insistiendo en no dejarlos ir.

"Me dijo ´no, no te vas a ir hasta que lo borres pendeja, me voy a ir contra ti pendejo´, y seguía gritando y yo le dije ´ya Pablo tranquilízate, ya déjanos salir´", añadió la comunicadora.

"No me dejaban salir, me bloquearon la salida y sus guardias me decían ´ya bórralo´ y les estaba pegando también a sus guardias, ya lo vi más agresivo", explicó.

Durante los hechos, el cantante también agarró el teléfono de la periodista y lo azotó, y además le daño el equipo con el que estaba trabajando como cable, micrófono, lámpara, estabilizador y consola de audio.

Al final uno de los guardias los dejó salir y decidieron irse del lugar, pues Herrera contó que había otras guardias que querían seguirlos.

Feria de Saltillo intenta ocultar la agresión

A través de un mensaje en grupos de WhatsApp la Feria de Saltillo está intentando ocultar la agresión que sufrió la periodista para no afectar sus intereses.