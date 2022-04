Alain Delon, famoso actor francés solicita la eutanasia

El actor Alain Delon, icono del cine francés, ha pedido el suicidio asistido a sus 86 años debido a su deteriorado estado de salud tras haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares en 2019.

Su hijo, el también actor Anthony Delon, iniciará con los trámites para cumplir la voluntad de su padre, lo cual se hará en Suiza, donde el método del suicidio asistido es legal y país en el que reside actualmente.

La decisión de Alain Delon estaría motivada por la muerte de su primera esposa Nathalie Delon, en enero de 2021, tras un cáncer de páncreas agresivo y él no quiere pasar por un sufrimiento igual.

Luego de que se diera a conocer la decisión por parte del actor, este uso su cuenta de instagram para informar a sus seguidores de su decisión y aprovechó para despedirse.

"Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".