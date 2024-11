Álbum póstumo de Whitney Houston saldrá este viernes

Whitney Houston era una cantante impresionante, lo que se reafirma en su álbum póstumo The concert for a new South Africa, en el que lamentablemente también se muestra cómo el incomparable talento de la diva del pop fue malgastado antes de que muriera en 2012 a la edad de 48 años.

El álbum saldrá a la venta el viernes, siguiendo el lanzamiento limitado en cines de una película que conmemora el 30 aniversario de los tres conciertos que ofreció la cantante en Sudáfrica — en Durban, Johannesburgo y Ciudad del Cabo — en 1994. El motivo era la celebración de la reunificación del país tras el apartheid y la elección de Nelson Mandela como presidente.

Este álbum es la grabación del primer concierto, ofrecido en Durban el 8 de noviembre. Y es el primer álbum de concierto en vivo de Houston.

Diez de las 21 canciones del álbum (hay 24 pistas en total, incluyendo una introducción y tres versiones de la misma canción, que incluyen la pista en vivo, una grabación de estudio previamente no lanzada y un remix) tienen títulos con la palabra "amor" o alguna variación, y sus grandes éxitos están esparcidos a lo largo del set.

Se incluyen I will always love you, How will i know y I wanna dance with somebody (Who Loves Me), todas en un ambiente festivo.

Desafortunadamente, grabar las canciones en la magnitud del evento, no lucen igual que si el álbum se hubiera grabado en estudio.

Agravando el exceso están los arreglos anticuados y recargados de su gran elenco de apoyo, que van desde sintetizadores sentimentales hasta solos de guitarra, aunque hay contribuciones de calidad de los metales y los coristas.

Lo mejor es cuando Houston lleva al público a una experiencia religiosa. "Jesus Loves Me" se convierte en una canción para todas las edades mientras ella muestra una vena inusual siguiendo la tradición de artistas como Sister Rosetta Tharpe, Ray Charles y Aretha Franklin.

