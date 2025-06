Alejandro Sanz agradece el apoyo de sus fanáticos en su día

Los fans de Alejandro Sanz celebraron su día este martes y, a propósito de ello, el cantante español aprovechó para enviarles un mensaje a través de un video que compartió en sus redes sociales.

En el clip, el intérprete les dijo que quería aprovechar que era el "Día del Fam Sanzero" para agradecerles todo el amor que recibe de ellos, el cual, afirmó, es completamente mutuo.

"A pesar de lo convulsivo de estos días, o quizá por ello, quiero agradeceros que formáis parte de este sueño. Nunca os voy a fallar, nunca me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruín", señaló.

Reconoció que ha fallado en muchas ocasiones en la vida, pero afirmó que no de la manera en que intentaron hacerlo ver.

"No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable. Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás", destacó.

